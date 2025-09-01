Por qué la ventana de transferencia de verano nueva fecha límite ha influido en United and Man City

La ventana de transferencia de verano se cerrará antes de lo normal este año, porque los clubes de Premier League y EFL no pueden firmar a los jugadores después de las 7 PM BST el lunes 1 de septiembre.

Emi Martínez está relacionado con un movimiento a Man Utd. (Imagen: Daniel Jayo/Getty Images)

El Summer Ransfierster 2025 estará cerrado antes de lo normal este año. La fecha límite para la Premier League y EFL Clubs para firmar a los jugadores es BST el lunes 1 de septiembre a la 7 pm.

Según la tradición, los clubes tendrán un período de respiro de dos horas después de que la ventana esté cerrada para completar los acuerdos, pero solo si el papeleo se somete a la Asociación de Fútbol (FA) a las 7 p.m. Las ventanas de transferencia en La Liga, Bundesliga, Ligue 1 y Serie A cerrarán al mismo tiempo.

En el pasado, la ventana de transferencia en Inglaterra se cerró a las 11 p.m., pero esto se presentó después de un acuerdo entre la FA, Premier League y EFL. El cambio está destinado a ofrecer un patrón de trabajo más regular para el personal involucrado en transferencias, en lugar de las horas de la noche y las horas de imaginación asociadas con el día de la fecha límite.

Sin embargo, la ventana de Escocia permanece abierta hasta las 11 p.m., mientras que la fecha límite de transferencia internacional de la FIFA permanece sin cambios y cierra a la medianoche. La ventana de Arabia Saudita permanecerá abierta hasta el miércoles 8 de octubre.

Esto sigue a la división de la ventana de transferencia de verano este año en dos partes, y la primera fase se extiende del 1 al 10 de junio. La ventana fue trasladada a los equipos que participaron en la Copa Mundial del Club, la oportunidad de firmar a los jugadores antes de que comenzara el torneo el 15 de junio, informa DE Express.

Debido a las reglas de la FIFA, que afirman que una ventana de transferencia no puede durar más de 16 semanas en un año calendario, la ventana se dividió este verano y se reabrió por segunda vez el lunes 16 de junio.

Ya ha sido un verano increíblemente ocupado para los clubes de la Premier League. Manchester United ha fortalecido el ataque de Ruben Amorim con Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko, mientras que la actividad de Manchester City se realizó en la primera ventana de transferencia para la Copa Mundial del Club.

El gasto del año pasado detuvo £ 2.1 mil millones, mientras que el récord anterior se ubicó en 2023/24 por £ 2.5 mil millones. Las altas ediciones de este verano se deben a varias sesiones de firma de alto perfil y un gasto de £ 1.4 mil millones en delanteros, aproximadamente £ 850 millones más que la cantidad gastada en los defensores.

Antes de la fecha límite del lunes, United quiere firmar a un nuevo arquero, con Emi Martínez omitido de la pérdida de Astal Palace por 3-0 en casa al Palacio de Cristal. City también ve otro tapón de tiro conectado a Gianluigi Donnarumma.

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad de WhatsApp gratuita. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.