El grupo de seguidores de Man Utd, el 1958, planeaba demostrar contra Sir Jim Ratcliffe e Ineos antes del partido de apertura de este fin de semana contra el Arsenal.

El Fangroep de 1958 protestó la temporada pasada contra el grupo de propiedad del hombre de Man Utd. (Imagen: Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images)

El grupo de seguidores del Manchester United, el 1958, ha anunciado que eliminarán sus planes de protestar contra Sir Jim Ratcliffe e Ineos antes del día de apertura de este fin de semana contra el Arsenal.

El Fangroep que ha sido responsable de una serie de protestas contra los Glazers en los últimos años anunció la semana pasada que tenían la intención de mantener su primera contra Ratcliffe durante el fin de semana del juego de apertura. El multimillonario de Petroquímicos Británicos ha sido examinado desde que llegó al club y fortaleció la mano de los Glazers en el club comprando acciones minoritarias en los Rojos.

Ratcliffe también ha sido responsable de una serie de medidas controvertidas de ahorro de costos que incluyen grandes despidos y la redistribución de los titulares de tarjetas de temporada a largo plazo. En una declaración que informó por primera vez por PA, el 1958 confirmó que la protesta se pospuso debido a una división dentro de su membresía.

«Con una base de admiradores tan diversos y apasionados como el nuestro, encontrar el equilibrio adecuado no siempre es fácil», explicaron.

«Hemos tenido que considerar el impulso, el tiempo, la egpetita de los fanáticos, las consecuencias más amplias o la actividad de protesta, al tiempo que evaluamos cómo las decisiones actuales y futuras pueden influir en nosotros como fanáticos.

«Dado el sentimiento actual dentro de la base de fanáticos y, en particular, a la luz de estos resultados de la investigación recientes, está claro que no existe una visión uniforme del club bajo Ratcliffe. Esa división es real, y creemos que sería irresponsable crear una situación que podría conducir a un conflicto de» rojo en «dentro o fuera de la ciudad».

El 1958 también confirmó, en una encuesta de casi 26,000 miembros, acordó que Ratcliffe tuvo que ser considerado responsable a través de la protesta. El 68 por ciento, sin embargo, también creía que Ratcliffe e INEOS deberían tener más tiempo para causar su impresión.

