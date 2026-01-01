Por qué la estrella del Man United, Bryan Mbeumo, fue sustituido en el descanso mientras Camerún avanzaba en la AFCON

El delantero del Manchester United Bryan Mbeumo aún no ha marcado un gol en la Copa Africana de Naciones, pero Camerún se ha clasificado para los octavos de final.

La estrella del Manchester United, Bryan Mbeumo, jugó sólo 45 minutos en la víspera de Año Nuevo cuando Camerún derrotó a Mozambique. (Imagen: Ulrik Pedersen/NurPhoto vía Getty Images)

La estrella del Manchester United, Bryan Mbeumo, fue retirado del campo en el descanso cuando Camerún derrotó a Mozambique por 2-1 para asegurar su lugar en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones (AFCON). A pesar de los temores de que el jugador de 26 años pueda resultar lesionado, se cree que la decisión fue simplemente una decisión táctica para evitar una suspensión.

Camerún empató en el descanso cuando Geny Catamo marcó el primer gol para Mozambique y fue anulado por un gol en propia puerta de Nene. Christian Kofane ganaría el partido para su país en la segunda parte, pero Mbeumo no estaba en el campo para influir en el juego.

Fue sustituido en el descanso junto con el centrocampista Carlos Baleba, vinculado al United, en lo que se consideró un intento de evitar que la pareja fuera sancionada durante los últimos 16 partidos contra Sudáfrica. Ambas estrellas habían recibido tarjetas amarillas en la fase de grupos, y Mbeumo recibió una tarjeta amarilla en el partido inaugural contra Gabón.

Si cualquiera de los dos hubiera recibido otra amonestación contra Mozambique, habrían sido sancionados para los octavos de final. El retiro anticipado de Mbeumo del partido en la víspera de Año Nuevo se produce mientras la estrella del United lucha por mantenerse en forma en la AFCON este invierno. A pesar de haber dado una asistencia contra Gabón, Mbeumo no ha vuelto a marcar desde entonces.

Antes del partido contra Mozambique, el seleccionador de Camerún, David Pagou, admitió que es posible que Mbeumo se haya presionado demasiado para triunfar. «Se está presionando demasiado, pero creo que se las arreglará», explicó Pagou.

“Es un gran futbolista, un gran jugador, incluso para este país.

“Él ama a este equipo y está realmente comprometido a ser lo más efectivo posible.

“Así que hoy, mientras conversamos con él, hay un deseo renovado de estar presente, de hacer un esfuerzo adicional y hacer grandes cosas”.

Pagou añadió: “Bryan es un jugador al que le gusta la libertad; tiene esas cualidades.

“Así que no vamos a quitarle eso ni impedirle que se exprese en el campo como quiera.

«Queremos que se exprese en todo el campo. Es cierto que ha tenido algunos problemas con su desarrollo».

Con Camerún avanzando en la AFCON, lo más pronto que Mbeumo será liberado al United será el lunes 5 de enero, en caso de que su país pierda ante Sudáfrica el domingo. La progresión de Camerún significa que las tres estrellas de la AFCON del United han alcanzado los octavos de final.

El Marruecos de Noussair Mazraoui acoge el torneo y se enfrentará a Tanzania en octavos de final el domingo.

En cuanto a la Costa de Marfil de Amad, logró encabezar un grupo junto a Camerún.

Su victoria por 3-2 sobre Gabón también les ha dado unos días extra de descanso antes de jugar contra Burkina Faso en octavos de final el martes.