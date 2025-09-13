Manchester United confirmó un equipo de 21 hombres para la campaña de la Premier League que se puede cambiar nuevamente en enero

Manchester United -Midfielder Kobbie Mainoo (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

El mediocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, no fue incluido en el equipo de Rojos de 21 hombres para la temporada de la Premier League, pero todavía es elegible para jugar para Ruben Amorim en la máxima categoría.

Mainoo ha tenido un momento difícil para jugar bajo Amorim desde que los portugueses llegaron a Old Trafford en noviembre. El mediocampista no jugó la cantidad de juegos que había querido y tenía dificultades para encajar en el nuevo sistema.

Después de firmar a Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, United eligió mover al Capitán Bruno Fernandes más profundo, que Mainoo ahora está en competencia directa con el creador de juegos portugués para esa posición. El único inicio del inglés esta temporada llegó en la derrota de la Copa Carabao en la ciudad de Grimsby y poco después solicitó un préstamo en el club.

Esta solicitud fue rechazada por Amorim y Mainoo se quedaría en verano. Sin embargo, claramente hay un deseo del lado de Mainoo para ganar más minutos y hasta ahora no está claro si eso es algo que United puede ofrecer.

No es sorprendente que Mainoo sea una figura popular entre la base de fanáticos y muchos fanáticos habrían tenido sus corazones en la boca cuando vieron que el mediocampista no estaba incluido en la lista de escuadrones de Amorim para el resto de la campaña. Gracias a la edad del centrocampista, sin embargo, no tiene que estar registrado, junto con la mayoría de sus colegas del primer equipo.

Con la Premier League, sus clubes pueden llamar a una lista indefinida de jugadores U21 que quieren ver en la división esta temporada, además del máximo de 25 requeridos en la lista de escuadrones. Se define un jugador U21 si todos nacen esta temporada a partir del 1 de enero de 2004.

Como tal Mainoo (nacido el 19 de abril de 2005), Leny Yoro (nacido el 13 de noviembre de 2005) y Ayden Heaven (nacido el 22 de septiembre de 2006), podrían actuar en la lista U21 en lugar de tomar una habitación en la lista de 21 personas más importante de escuadrones. Con respecto a esa lista de equipos, United debe asegurarse de que no más de 17 jugadores no cumplan con el requisito con el ‘jugador de su casa’.

Para clasificar como local, un jugador, independientemente de su nacionalidad, debe registrarse en cada club que esté afiliado al club de fútbol o en la Asociación de Fútbol de Gales por un período, continuo o no, de tres temporadas enteras o 36 meses, antes de su cumpleaños número 21. El equipo completo y la lista U21 de United se pueden encontrar a continuación.

Lista de equipo

Porturadores – Altay Bayandir, Tom Heaton*, Senne Lammens, Demets*

Defensores – Rhys Bennett*, Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Harry Maguire*, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Luke Shaw*

Centrocampistas – Casemiro, Bruno Fernandes, Mason Mount*, Manuel Ugarte

Atacantes – Amaz, Matheus Cunha, Bryan Madre, Benjamin Sesco, Benjamin, Sirio.

Lista U21

Porturadores – Cameron Byrne-Hughes, Elyh Harrison **, Fred Heath, Will Murdock, Zachary Watson

Defensores – Sonny Aljofree **, Harry AmaSs **, Dan Poorer, Patrick Chinazakeperke Dorgu, Tyler Fredricson, Ayden Heaven, Yuel Helafu, Louis Jackson **, Jaydan Kamason, Godwill Kukonki, Diego, Albert McCunroca, Jaccormro, Jayden Ngwashi, Hawebeebebebebebebebebebebebebebebebebebebeeb ogebeebebebebebebebeeb, habeebebebebebebeeb, habeal. Overy, Dante Plunkett, Jacob Watson, Leny Yoro

Centrocampistas – James Bailey, Toby Collyer **, Jacob Devaney, Jayce Fitzgerald, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Dan Gore **, Amir Ibragimov, Edward Ibrovic-Fletcher, Sekou Kone, Kobbie Moorhouse, Finleah, Jackah, B.B. Jiriyah, Jim Thwaite

Atacantes – Noah Ajayi, Neithan Barbosa, Gabriele Biangheri, Louie Bradbury, Nathaniel-Junior Brown, Ethan Ennis **, Enzo Kana-Biyik **, Shea Lacey, Samuel Lusale, Ben Manto, Bindo Manto, Chida, Chida, Jampor, JampoR, JAMPOR, JAMFOR, JAMEPOR, JAMEPOR, JAMEPOR, JAMEPOR, JAMEPOR, JAMEPOR. Jamepor, Jamepor, Wheatley **, Ethan Williams **

* = Inicio -Jugador Grown

** = Actualmente en préstamo

