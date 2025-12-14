Por qué Jeremy Doku no está involucrado con Man City en Crystal Palace

El Manchester City se enfrentará al Crystal Palace en la Premier League esta tarde, pero Pep Guardiola no podrá contar con el en forma Jeremy Doku.

Jeremy Doku no está involucrado con el Crystal Palace del Manchester City

Jeremy Doku no está en la selección del Manchester City para el partido de la Premier League del domingo contra el Crystal Palace. El extremo está de baja por una lesión en la pierna que sufrió esta semana tras la victoria ante el Real Madrid.

Doku ha tenido un desempeño constante para el City esta temporada y ha impresionado en los primeros meses de la temporada. Estuvo fantástico en la victoria en casa sobre el Liverpool el mes pasado y su ausencia se sentirá.

El belga ha disputado 24 partidos con su club y su selección esta temporada y ha marcado tres goles con el City. Participó en los últimos dieciséis partidos de los Blues antes de su ausencia en este partido.

«Echaremos de menos su calidad, pero todavía tenemos una. Otros jugadores juegan con su propia calidad», dijo Pep Guardiola cuando se le preguntó sobre la ausencia de Doku en Selhurst Park. «Tenemos contratiempos con las lesiones a lo largo de la temporada». También faltan por lesión John Stones, Rodri y Mateo Kovacic.

Los Blues comienzan la tarde a cinco puntos del Arsenal en la cima de la Premier League tras la última victoria de los Gunners sobre los Wolves el sábado por la noche. Una victoria del City reducirá esa diferencia a dos, y los hombres de Guardiola suman cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones.

Guardiola elogió a Palace cuando llegó al campo, pero confía en su equipo después de una victoria en el Bernabéu que habrá aumentado la confianza de su equipo en su búsqueda de progresar en todas las competiciones. Después del Palace, jugarán contra el Brentford en casa en los cuartos de final de la Copa de la Liga.

“Un equipo increíble en todos los aspectos y sólido”, afirmó Guardiola. ‘Físicamente en la parte de atrás [and front] siempre es un lugar dificil [to come] desde que llegué a Manchester. Viajamos después del partido de la Liga de Campeones con buen ambiente».