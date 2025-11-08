Por qué Jack Fletcher está en el equipo del Man United contra el Tottenham, como explica Ruben Amorim la sorprendente llamada

El joven Jack Fletcher ha sido convocado en la convocatoria del Manchester United para el choque de esta tarde contra el Tottenham Hotspur.

Amorim antes del partido de los Spurs

Ruben Amorim cree que Jack Fletcher está listo para dar el paso al primer equipo después de ser convocado por el Manchester United contra el Tottenham.

Kobbie Mainoo sufrió un golpe en el período previo al partido y el viernes por la noche no viajó a la capital con sus compañeros.

Fletcher ha sido incluido en la selección del United debido a la ausencia de Mainoo. A Amorim le preguntaron Deportes TNT Antes del partido, lo importante que es para el club continuar con su orgulloso historial de nombrar a un graduado de la academia en cada equipo de la jornada durante los últimos 88 años.

«Es muy importante», dijo Amorim. «Si vamos a tomar atajos para intentar tener éxito de inmediato, eso está mal. Hay algunas cosas especiales en nuestro club que necesitamos ser a prueba de balas.

«Se trata de la forma en que nos comportamos, la forma en que jugamos, las pequeñas cosas, no nos vamos a quedar con los canteranos. No importa los resultados, no importa nada más, tenemos que seguir con los pequeños detalles que son la base de nuestro club».

«Tenemos ese récord, no vamos a romper ese récord. Jack está listo para ayudarnos, así que hemos juntado dos cosas. Estamos demostrando que nuestra academia es el futuro, que nuestros jugadores de la academia tienen que estar listos porque los necesitaremos algún día. Jack está listo».

Una victoria sobre los Spurs esta tarde llevaría al United al segundo lugar de la Premier League.

Amorim ha anunciado los cambios para el partido, con la incorporación de Noussair Mazraoui, Harry Maguire y Patrick Dorgu. Diogo Dalot, Benjamin Sesko y Leny Yoro han sido dejados en el banquillo.

Puedes seguir la acción con HOMBRE Deportes aquí.

