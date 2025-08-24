Manchester City ha dejado dos estrellas de su equipo para su primer partido de la temporada de la Premier League en casa

Manu Akanji en la Copa Mundial de Clubes

Manu Akanji e Ilkay Gundogan fueron omitidos del equipo de Manchester City contra Tottenham para despertar dudas sobre su futuro en el club.

En lo que se describió como una decisión ‘táctica’, Pep Guardiola dejó a la pareja cuando Rodri y Phil Foden regresaron al equipo.

Guardiola ha sido claro desde el verano que quería un equipo más pequeño y que los jugadores deberían irse para que eso suceda. Dijo en junio que, aunque era genial que todos quisieran quedarse en el club, puedan sentirse diferentes cuando estaban en casa en un día de competencia.

Akanji y Gundogan sufrieron ese destino por trazas, en el que los dos jugadores experimentados habían caído del equipo que viajó a los lobos después de que no habían dejado el banco en Molineux.

La decisión de Guardiola planteará más preguntas sobre su futuro en el club con el final de la estrella de transferencia. Galatasaray está entusiasmado con Akanji y el interés no fue rechazado de inmediato esta semana por aquellos que están cerca del jugador.

La temporada pasada, Gundogan activó una extensión de contrato con la cantidad de tiempo de juego que ha logrado para la ciudad y dijo este verano que le gustaría quedarse en el club, pero podría ver sus minutos limitados por la nueva llegada Rayan Cherki y Tijjani Reijners; Ambos también comienzan con Foden en el equipo contra Tottenham.

En la última semana, informes que sugirieron que Gundogan también podría abandonar la ciudad este mes, con los Blues con demasiados jugadores no gay para registrarse en su equipo de la Liga de Campeones.

Ederson está de vuelta en el equipo en medio de un fuerte interés de Galatasaray, pero tiene que conformarse con un lugar en el sofá. James Trafford ocupa su lugar en el equipo después de un debut asegurado en Wolves, en medio de la incertidumbre de Guardiola sobre si Edersonson todavía estará en Etihad, el final de la ventana de transferencia.

Ambos equipos el sábado quieren comenzar la temporada con victorias consecutivas, City derrotó a Wolves 4-0 el día de la inauguración y los espuelas que ganaron cómodamente 3-0 contra Burnley.

