Man Utd viaja a Brentford el sábado, solo dos meses después de acusar a sus rivales de la Premier League de tratar de sabotear su contrato de £ 71 millones para Bryan Mbeumo.

Bryan Mbeumo (Imagen: AFP o licenciantes)

El viaje del Manchester United al Brentford el sábado tiene una ventaja adicional después de las consecuencias entre los dos clubes durante la venta de verano de Bryan Mbeumo.

El almuerzo de patada de patada ve a Mbeumo por primera vez a su antiguo club desde su amarga £ 65 millones, ha aumentado a un potencial de £ 71 millones con Add -on – Muding to United.

Mbeumo completó su movimiento el 21 de julio, pero el Switch fue eclipsado por una fila entre los dos clubes, y United Brentford acusó al tratar de aumentar el precio del atacante, y le pidió que reduzca sus requisitos salariales para permitirles recomendar un costo de transferencia mayor.

Fuentes de United también afirmaron que Brentford presionó a Mbeumo para que se uniera a Tottenham o Newcastle, pero el internacional de Camerún, un fanático del United Boyhood, no era inadmisible de que solo se mudara a Old Trafford y se estallara sobre el movimiento.

MBEUMOS El movimiento de verano de £ 71 millones de Brentford a United generó un mal sentimiento entre los dos clubes (Imagen: Visionhaus/Getty Images)

United había rechazado dos ofertas antes de que la tercera vez hiciera la felicidad al aterrizar Mbeumo, pero la Old Trafford: la hierarquía quería dejar que saber cuán terriblemente eran con lo que consideraban el enfoque privado de Brentford para las negociaciones.

Aunque Mbeumo puede esperar una recepción positiva de los fanáticos de Brentford a su regreso, todavía se ve demasiado si es un mal sentimiento sobre la saga de su movimiento a United crea una atmósfera helada entre los funcionarios de ambos clubes el sábado en el Gtech Community Stadium.

Lo que es seguro es que United ha luchado en el estadio del oeste de Londres en las últimas temporadas, desde que Brentford recibió el estado de la Premier League en 2021, desde que se han establecido como un lado superior sólido de la parte superior.

El jefe de United, Amorim, está buscando una extracción de competencia consecutiva por primera vez desde que tomó la delantera (Imagen: Getty Images)

Aunque su primera visita, bajo, el jefe interino Ralf Rangnick terminó en una victoria por 3-1, la petulante lata de la leyenda del United Cristiano Ronaldo eclipsó ese triunfo.

La siguiente temporada Erik Ten Hag’s United sufrió una humillante derrota por 4-0 en solo su segundo juego que estaba a cargo, y ordenó a sus jugadores que informaran al día siguiente para el entrenamiento para caminar 14 km, la distancia que fueron saltados por sus contrapartes de Brentford.

Durante su segunda visita a Brentford, Ten Hag pareció ir a la victoria gracias a un gol 96 de Mason Mount, el primero para United, solo para Brentford en el minuto 99 para tomar un empate 1-1.

La primera visita de Ruben Amorim a Brentford terminó en una derrota por 4-3 en mayo, donde el jefe del United quiere revertir ese resultado el sábado al llevar partidos de competencia consecutivos por primera vez desde el liderazgo, después de la dura victoria por 2-1 sobre Chelsea.