Por qué el plan de fichajes de Carlos Baleba podría ser una buena noticia para el Manchester United

Brighton y Hove Albion han dejado clara su política de transferencias con respecto a Carlos Baleba con la ventana de transferencias de enero aún en sus primeras etapas.

Carlos Baleba, centrocampista del Brighton and Hove Albion (Imagen: Harry Murphy – Danehouse/Getty Images)

Después de pasar la mayor parte del tiempo fortaleciendo su ataque durante la ventana de transferencias de verano, el Manchester United optó por contactar a Brighton y Hove Albion sobre Carlos Baleba en las etapas finales de la ventana de transferencias. A pesar de tener sólo 21 años en ese momento, Baleba se destacó en la Premier League y parecía destinado a convertirse en el próximo mediocampista defensivo en buscar mucho dinero.

El precio de Moisés Caicedo de 115 millones de libras fue utilizado como barómetro por los Seagulls, ya que cotizaron al United más de 100 millones de libras para conseguir a Baleba antes de finales del verano. Sabiamente, se tomó la decisión de esperar debido a su precio y los Rojos estaban felices de esperar el momento oportuno.

En los meses siguientes, la decisión quedó justificada. Aunque los Rojos no cuentan con muchas opciones en el mediocampo, han visto a Baleba luchar para hacer frente a las altas expectativas en su tercera temporada en la Premier League.

Se esperaba mucho de Baleba de cara a la temporada 2025/2026. Muchos pensaron que sería el mediocampista destacado de la Premier League, siguiendo los pasos de Caicedo y dando un gran paso lejos del Estadio AMEX.

Lo que ocurrió en cambio es preocupante. Una caída importante en su forma ha hecho que el mediocampista parezca una sombra de lo que era antes. Baleba ha insistido en que los vínculos con el United no han afectado a sus actuaciones esta temporada, pero ha habido un claro bajón en su forma. «No creo que haya tenido un efecto negativo en mí, pero sí mucha presión sobre mí», dijo en diciembre.

«Cada día trato de trabajar duro y volver a mi nivel. ¿Me he presionado demasiado? Sí, eso creo, pero creo que es bueno».

Desafortunadamente para Baleba, si no puede manejar la presión que se pone sobre sí mismo para desempeñarse, no estará preparado para la presión que conlleva ser jugador del United. Es por eso que la postura de transferencia del Brighton podría ser bien recibida por los fanáticos.

El director ejecutivo de Brighton, Paul Barber, dijo a talkSPORT: «No hay llamadas de Old Trafford. No hay llamadas de nadie asociado con el Manchester United.

«No tenemos planes ni deseos de vender a Carlos en este momento ni en el futuro, pero sabemos que es un jugador talentoso y que tiene muchas opciones por delante en el futuro. Para nosotros en este momento es un jugador importante en la segunda mitad de la temporada y esperamos traerlo de regreso de la AFCON».

Por el momento, Baleba no es el jugador que el United necesita y ciertamente no iguala el precio que ha cotizado el Brighton. Si el club de la costa sur no quiere vender al camerunés en enero o en verano, eso debería estar bien para los Rojos.

En este momento no hay una gran cantidad de centrocampistas defensivos en el mercado. Esta puede ser la razón por la que a Baleba se le ha impuesto un precio tan alto.

Pero sería mejor que United esperara a que haya más opciones disponibles y luego hiciera su movimiento, en lugar de saltar sobre Baleba y pagar demasiado por sus servicios.

Puede ser tentador entrar en pánico durante una ventana de transferencia, especialmente en una situación que debe abordarse con tanta urgencia. Brighton podría haberle hecho un favor al United.