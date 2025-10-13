Por qué el mensaje público de Kobbie Mainoo a Rubén Amorim probablemente prolongará el exilio del Man United

Kobbie Mainoo ha estado entrenando duro durante el parón internacional para demostrarle al técnico del Manchester United, Ruben Amorim, que merece tener su primera titularidad en la Premier League esta temporada.

Kobbie Mainoo se presenta nuevamente para el entrenamiento del Manchester United el lunes (Imagen: Gareth Copley/Getty Images)

Kobbie Mainoo regresa hoy a los entrenamientos del Manchester United con un hambre renovada de demostrarle al técnico Ruben Amorim que es digno de un primer inicio de temporada en la Premier League.

Los jugadores del United que no participaron en compromisos internacionales tuvieron el viernes, sábado y domingo libres y se les dijo que se presentaran a entrenar para comenzar la preparación para el viaje de fin de semana a su archirrival Liverpool.

Mainoo es uno de los jugadores del United que no necesitó de su país durante el parón internacional, un escenario impensable hace 16 meses cuando inició la derrota final de Inglaterra ante España en la Eurocopa de 2024.

Pero el continuo exilio de Mainoo en Inglaterra es una medida de cuán bajo ha caído desde que anotó y protagonizó la final de la Copa FA del United contra el Manchester City el año pasado y comenzó la derrota por 2-1 de los Tres Leones en el Estadio Olímpico de Berlín siete semanas después.

El centrocampista del United Mainoo ha tenido dificultades para encontrar tiempo de juego esta temporada (Imagen: Getty Images)

Si bien algunos jugadores del United que no representan a su país se han tomado un tiempo libre para descansar y recuperarse, escapando al sol antes de regresar a trabajar mañana, Mainoo no ha ocultado el hecho de que ha estado trabajando duro en su fuerza y ​​condición física durante su período de descanso.

Mainoo fue puesto a prueba por un equipo de fitness del Complejo Deportivo Arroyo, Enmedio, un centro de fitness y complejo deportivo de la ciudad española de Estepona. Publicó fotos y vídeos de él mismo entrenando y esforzándose al límite en Instagram.

La motivación para publicar dicho contenido es clara: Mainoo y su equipo quieren que el mundo vea lo duro que está entrenando y haciendo todo lo posible para abrirse camino en los planes del jefe Ruben Amorim y ganarse su regreso a la alineación titular del United.

Pero la brutal realidad para Mainoo parece ser que no importa con qué frecuencia suba publicaciones trabajando en su estado físico, Amorim simplemente no confía en él para comenzar un juego, y como hay escasez de juegos, dado que United no se clasificó para Europa y salió de la Copa EFL en la Liga Dos Grimsby, es probable que su exilio continúe.

Mainoo anotó en la final de la Copa FA del United sobre el Man City en 2024 y fue titular en la final del Campeonato de Europa para Inglaterra semanas después. (Imagen: Eddie Keogh – The FA/The FA vía Getty Images)

En este contexto, no sorprenderá que Mainoo solicite otra cesión durante el mercado de transferencias de enero. Para entonces, solo faltarán seis meses para la Copa del Mundo y se le acaba el tiempo al joven de 20 años para abrirse camino en el equipo de Thomas Tuchel.

La renuencia de Tuchel a elegir a Mainoo, a pesar del innegable talento del centrocampista, es comprensible, ya que no puede seleccionar jugadores que no jueguen regularmente en su club a pesar de sus actuaciones anteriores con Inglaterra. Ahí radica el problema de Mainoo: se ha convertido en un paria para el club y el país, su carrera está en el limbo mientras Amorim sigue al mando y se niega a confiar en él para iniciar un partido.

La única solución a la difícil situación de Mainoo es que Amorim se vaya o que el United le deje cedido en el nuevo año. Ninguno de los dos escenarios parece probable dada la reciente insistencia de Sir Jim Ratcliffe en que Amorim necesita tiempo y la decisión previa del United de rechazar la solicitud de préstamo de Mainoo.

En ese sentido, parece que no hay escapatoria para Mainoo de su situación actual, una situación sombría para un talento tan brillante.