Por qué el Manchester United Senne Lammens no anunció para la fecha límite de transferencia para la transferencia

La ventana de transferencia de verano está cerrada, pero Man UTD no ha anunciado formalmente la firma de Senne Lammens.

Lammens está listo para firmar para Man Utd. (Imagen: Photonews 2024)

Manchester United está en camino de completar la firma de la arquera Senne Lammens.

United presentó una revista de acuerdo antes de la fecha límite de la ventana de transferencia de 19:00, lo que significa que tienen una extensión de dos horas para completar la transferencia.

Las fuentes de United consideran a Lammen, de 23 años, como un joven y emocionante arquero con un futuro brillante.

United consideró un movimiento para Emiliano Martínez, pero están convencidos de que Lammens es la elección correcta.

Lammens llegará £ 18.2 millones y firmará un contrato de cinco años con Old Trafford.

Ruben Amorim defendió a sus opciones de guardián en su conferencia de prensa después de Burnley, pero United insistió en firmar a Lammens en los últimos días de la ventana para fortalecer ese departamento.

Altay Bayindir ha cometido errores contra el Arsenal y Burnley en la Premier League esta temporada. Andre Onana fue retirado del mercado contra Grimsby Town y cometió un error para ambos goles.

Las fuentes del club se han negado a decir si Lammens será instalado como No.1 ‘Keeper of United.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.