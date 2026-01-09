Por qué el Manchester United no tiene prisa por nombrar entrenador a pesar del decepcionante empate del Burnley

necesito saber
El Manchester United podría retrasar hasta el verano la decisión de nombrar un sucesor permanente de Rubén Amorim.
Todo lo que necesitas saber sobre por qué el Manchester United puede no tener prisa por concertar su nombramiento un nuevo gerente…
- Disponibilidad de talentos de verano: El Club cree que esperar hasta el final de la temporada les dará un grupo mucho mayor de candidatos a directivos de élite. Creen que las mejores opciones actualmente bajo contrato o involucradas en torneos internacionales, como la Copa del Mundo, serán mucho más fáciles de adquirir una vez que finalice la campaña.
- Confianza en el interino actual: A pesar del empate contra Burnley, la jerarquía quedó impresionada con la forma en que Darren Fletcher se comportó y manejó la moral del equipo. Su capacidad para mantener una relación positiva con los jugadores le ha dado al director de fútbol Jason Wilcox más tiempo para realizar entrevistas exhaustivas.
- Control provisional y logística: Actualmente, el United está considerando una «elección clara» entre Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick para el puesto interino hasta el final de la temporada. Los compromisos personales de ambos candidatos obviamente han retrasado el progreso, y el club quiere asegurarse de que la decisión final proporcione «un par de manos seguras» para cerrar la brecha hasta el verano.
- Alineación estratégica a largo plazo: El club está dando prioridad a un nombramiento sustancial a largo plazo en el verano, en lugar de apresurarse a firmar un contrato permanente ahora. Este «respiro» les permite apuntar a entrenadores específicos, como Oliver Glasner, Marco Silva o Andoni Iraola, cuyos contratos expiran al final de la temporada actual.
- Ole Gunnar Solskjaer: El ex técnico del United es considerado uno de los favoritos para un sensacional regreso a Old Trafford en un puesto interino hasta el final de la temporada. Se dice que está muy interesado en el puesto y ya ha mantenido conversaciones informales con los dirigentes del club para estabilizar el barco.
- Michael Carrick: El excentrocampista es actualmente uno de los principales candidatos junto a Solskjaer y está siendo considerado para el puesto interino debido a su experiencia previa como entrenador en el club. También existe una gran posibilidad de que pueda trabajar junto a Solskjaer, posiblemente retomando su antiguo papel como asistente.
- Darren Fletcher: Después de hacerse cargo inmediatamente del sorteo del Burnley, el excentrocampista del club sigue siendo candidato a seguir dirigiendo el equipo de forma interina. Aunque se espera que oficie el próximo partido de la Copa FA contra Brighton, se le ve principalmente como una figura puente mientras la junta explora opciones externas.
- Oliver Glasner: El técnico del Crystal Palace suele ser mencionado como la mejor opción para un nombramiento permanente en el verano, cuando expire su contrato. Aunque es admirado por su flexibilidad táctica, al parecer ha hecho exigencias específicas con respecto a las garantías de transferencia antes de considerar un movimiento.
- Enzo Maresca: Tras dejar el Chelsea recientemente, se ha vinculado al técnico italiano con un rápido regreso a la dirección de Old Trafford. Su relación anterior con los técnicos del United Jason Wilcox y Omar Berrada de su etapa en el Manchester City lo convierte en una persona interesante para la jerarquía. Dicho esto, podría esperar hasta que el puesto en el City esté disponible en medio de sugerencias de que Pep Guardiola podría irse en un futuro próximo.