¿Por qué el Manchester United juega ‘Take Me Home, Country Roads’ antes de los partidos en casa?

La canción de John Denver suena antes de cada partido del Man United en Old Trafford, pero ¿cómo surgió la idea?

Old Trafford en una jornada del United

‘Take Me Home, Country Roads’ de John Denver se ha convertido en un himno de Old Trafford, y la canción suena antes de cada partido en casa del Manchester United. ¿Pero por qué?

La canción ha sido un himno del United durante años, y los fanáticos adaptaron la letra para: «Llévame a casa, United Road, al lugar al que pertenezco. A Old Trafford, para ver al United, llévame a casa, United Road».

El capitán del United, Bruno Fernandes, habló recientemente con el equipo de medios internos del club para discutir cómo surgió la idea de tocar la canción antes del inicio del partido en Old Trafford.

“Es una canción que todo el mundo conoce en el vestuario y por eso es una canción popular para nosotros en el vestuario”, dijo a MUTV. “La idea que obtuvimos del exterior fue que era una de las canciones más populares del club, la letra ‘casera’ funciona bien, así que al juntarlo todo pensamos que sería algo bueno.

«Obviamente no queremos que sea algo que hagan otros equipos. Hablamos con ciertos jugadores y les dijimos: ‘¿Qué piensas sobre esto? ¿Te daría un impulso y te animaría un poco? ¿Qué piensas?’

«Como dije, en Portugal es muy normal que cada uno tenga su propia canción, lo llamamos himno nacional. Cada uno pone la canción antes de que empiece el partido y cuando el árbitro hace sonar el silbato, baja la canción y la afición sigue cantando.

«Es un momento que hace que todos los fanáticos se pongan de pie. Todos en el estadio sienten mucho esa canción. Es una canción que también se parece a la historia del United, así que fue una mezcla de cosas que pensamos que serían algo bueno».

—

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta The Samuel Luckhurst Show y The Midweek Debate. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.