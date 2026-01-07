Por qué el Manchester United ha incorporado a Jonny Evans a su cuerpo técnico

Man Utd ha incorporado a su cuerpo técnico al central recientemente retirado Jonny Evans y estará en el banquillo contra el Burnley el miércoles.

Jonny Evans ha regresado al Manchester United como entrenador (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

El Manchester United ha incorporado al ex central Jonny Evans a su renovado cuerpo técnico debido a su reciente vinculación con el primer equipo y su trayectoria en el club. Evans se retiró como jugador después de que su segunda etapa en Old Trafford llegara a su fin tras la temporada 2024/25. Inmediatamente comenzó a trabajar como jefe del departamento de préstamos y programas, pero dejó ese puesto hace apenas un mes.

Pero la decisión del lunes de despedir a Rubén Amorim y a casi todo el cuerpo técnico del primer equipo ha dejado al United sin cuerpos. El entrenador sub-18, Darren Fletcher, se ha hecho cargo de los asuntos del primer equipo, y Travis Binnion y Alan Wright también han ascendido.

Evans ha regresado como entrenador y estará en el banquillo en Turf Moor el miércoles. Se espera que el jugador de 38 años permanezca en el cargo el resto de la temporada, ya que el United considera un nombramiento interino hasta el final de la temporada.

Jugó 241 partidos con el United en dos períodos en el club y conocerá a muchos de estos jugadores que han estado en el vestuario recientemente, incluso con Amorim.

«Johnny Evans también vino a ayudar, por lo que alguien que tiene una gran conexión con el club, ha jugado recientemente, conoce a los jugadores, se siente cómodo en el área y también es una cara familiar para el grupo y los jugadores, por lo que esos tres me ayudarán para el partido de mañana», dijo Fletcher.

El escocés de 41 años también está agradecido de tener a Binnion y Wright a su lado, este último llegó procedente del Manchester City en los últimos meses. «Travis Binnion, quien dirige la Sub-21, con quien comencé mi carrera como entrenador en la academia, a quien conozco desde los cinco años que llevo aquí, realmente no podría pedir a nadie mejor a mi lado que Travis», dijo Fletcher. “Tenemos una relación muy estrecha, hemos trabajado juntos durante tanto tiempo, alguien a quien respeto, alguien de quien he aprendido mucho.

«Su asistente, Alan Wright, que también acaba de incorporarse al club, por lo que el personal sub-21 vendrá a verme».

Fletcher se hará cargo del United en Burnley en lo que será su primera experiencia en alta dirección, pero está dispuesto a gastar la oportunidad en los jugadores y no en sí mismo.

Al United le ha faltado una identidad ofensiva con Amorim y Fletcher quiere ver un equipo del que los aficionados puedan estar orgullosos contra los Clarets.

«Bueno, espero que parezca un equipo del Manchester United que represente un poco de mí», dijo. «Así que espero que parezca un equipo del Manchester United del que los aficionados puedan estar orgullosos, del que yo pueda estar orgulloso. Y estoy seguro de que lo estarán porque creo en los jugadores».

«Creo que tenemos buenos jugadores y creo que tenemos jugadores que se preocupan y creo que tenemos mucha calidad en ese equipo. Y espero darles una plataforma para expresarse y demostrarlo. Y también desafiarlos».

«Se trata de ellos, no de mí. Es su temporada, es su carrera, es su oportunidad. Estoy aquí para ayudarlos, pero ellos son los que tienen que cruzar esa línea blanca y entrar al campo y hacerlo realidad. Así que denles la responsabilidad de hacerlo».