Por qué el adolescente del Manchester City entrena con la selección de Inglaterra antes del partido de Gales

Un defensa adolescente del Manchester City ha sido convocado para entrenar con la selección absoluta de Inglaterra mientras se preparan para enfrentarse a Gales en Wembley.

Lakyle Samuel entrenó este miércoles con la selección absoluta de Inglaterra

El defensa adolescente del Manchester City, Lakyle Samuel, fue convocado para entrenar con la selección inglesa de Thomas Tuchel el miércoles mientras los Tres Leones continúan sus preparativos para su doble partido de octubre.

Inglaterra jugará un amistoso contra Gales en Wembley el jueves y viajará a Letonia para un partido de clasificación para la Copa del Mundo en Riga el martes. Tuchel nombró una plantilla de 24 jugadores para esos partidos, por lo que tuvo que utilizar los grupos de edad para completar los números en los entrenamientos.

Con todos los equipos de Inglaterra entrenando en St George’s Park, a Tuchel le resulta más fácil incorporar jugadores jóvenes a la plantilla absoluta en los días de entrenamiento y ha utilizado la selección sub-20 para reforzar los números.

Eso significó una convocatoria para el fullback Lakyle Samuel. El jugador de 19 años está actualmente cedido en la League Two Bromley procedente del City y jugó el partido completo en el empate 3-3 del sábado contra Tranmere.

Ese día, a Samuel se unieron en el grupo senior la joven del Manchester United, Shea Lacey, y el jugador del Chelsea, Harrison Murray-Campbell, quienes habían progresado desde la sub-20.

Regresarán al equipo de Ben Futcher el viernes (12:00 horas) para enfrentarse a Suiza en St George’s Park.

Samuel, hijo del exdefensor de la Premier League J-Lloyd Samuel, quien murió trágicamente en un accidente automovilístico en 2018, ha estado con el City desde la categoría Sub-9 y tiene 59 apariciones para el Elite Development Squad del club.

Su traslado a Bromley es su primera experiencia en el fútbol senior. En declaraciones a MEN el año pasado, explicó cuánto se había beneficiado de la gira con el primer equipo del City en el verano de 2024 y de trabajar con Pep Guardiola.

«Honestamente, fue genial. Me ayudó a mejorar mis acciones defensivas, la forma de mi cuerpo y a leer mejor el juego.

«Incluso me ayudó fuera del campo, tratando de divertirme. Antes de entrar, me dijo que simplemente me divertiera».

«Porque lo ves en la televisión y es muy enérgico, pero cuando estás con él es un tipo realmente agradable. Cuando dijo que iba a ir pensé ‘está sucediendo’. Cuando me habló pensé ‘sin errores, solo actúa'».

«No tienes que hacer nada extra. Si lo mantienes simple, siempre saldrás victorioso. No hay razón para hacer nada extravagante o hacer algo que realmente no haces. Él simplemente te dice que seas tú mismo».

