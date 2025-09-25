Por qué Chido Obi no jugó para el Manchester United Sub-21 vs Athletic Bilbao

Los Man Utd U21 estaban en acción contra el Athletic Bilbao el miércoles por la noche, pero Chido Obi fue un reemplazo no utilizado.

Chido Obi es el Unustutute. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Chido Obi estaba equipado para el partido de Sub-21 del Manchester United contra el Athletic Bilbao el miércoles.

Travis Binnion llamó a Obi en el banco antes del inaugurar partido de la Copa Internacional de la Premier League. Los U21 tienen una agenda ocupada este mes y se ha tomado la decisión de darle un descanso a OBI.

Obi jugó los 90 minutos completos el domingo pasado en una extracción de competencia contra el Liverpool. Los U21 aún pudieron reclamar una victoria por 2-1 contra Bilbao para obtener su campaña de la Copa Internacional PL para un inicio de vuelo en Old Trafford.

Bilbao lideró 1-0 y se sintió cómodo hasta que Binnion hizo cuatro cambios en la señal de la hora.

Shea Lacey, Amir Ibragimov, Finley McAllister y Gabriele Bienccheri fueron introducidos para Jayce Fitzgerald, Jim Thwaites, Victor Musa y Reece Munro, y los cambios tuvieron el efecto deseado.

Biancheri brindó una asistencia para James Scanlon y anotó un ganador de partido tardío en tiempo extra.

Obi se calentó con sus compañeros de equipo después de la victoria. Binnion recientemente dio una actualización sobre el desarrollo del joven, en el que le dijo Manchester Evening News: «No es fácil para él porque la gente lo mira como si fuera un niño grande. Lo más importante es que todavía es muy joven, todavía enseña su juego.

«Debido a que ha tenido exposición con el primer equipo, creo que las personas esperan niveles de rendimiento que son realmente consistentes y muy altos. Tienes jugadores en el primer equipo en todo el país que no.

«La expectativa de él es alta, pero tiene que entregar la base, y lo que hizo del minuto 30 al 80 cuando llegó, estaba presionando, corrió y ocupó dos mitades intermedias para darle espacio a otros jugadores en el campo para explotar, y es por eso que dominamos el balón.

«Ella [City] Decirá que no le tienen miedo, pero defendieron dos contra él todo el día. Estoy feliz de que le hayan dado su objetivo porque puedes luchar por encima de él, no tocarlo, no hacer mucho, pero él consiguió su objetivo y nos puso en camino. Estoy muy contento con él y ni siquiera nos desechamos la parte superior del iceberg con él. Tiene mucho por venir.

«Eso surgirá de cómo ve el juego, continúa trabajando y reconoce que tiene cosas que desarrollar, porque eso siempre es un desafío si tienes el primer equipo de exposición y luego te vas y tienes que trabajar en las cosas».

OBI debe continuar trabajando duro para obtener la participación del primer equipo. «Si anotas tantos goles como él durante su vida relativamente corta, puedes definirte por goles», dijo Binnion.

«Y todos sabemos que probablemente solo hay dos o tres huelguistas en el mundo que obtienen dos goles en cada tres juegos. Si estás acostumbrado a marcar dos goles en cada juego y luego reconocer cuál es el papel, cómo ir, lleva un poco de tiempo. Quiere ser un jugador de fútbol.

«Tiene hambre. Y todavía aprende el juego, aprende cómo puede proyectarse a sí mismo y aprender a jugar en un equipo, la forma y el sistema del club, por lo que todavía hay mucho para él.

«La clave es que quiere jugar, quiere hacerlo bien y entrenar. Puede entrenar todos los días si pudiera».

–

