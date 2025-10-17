Por qué Bruno Fernandes y otros tres jugadores del Man United no entrenaron antes del partido contra el Liverpool

El técnico del Manchester United, Rubén Amorim, no tuvo varios nombres importantes en el entrenamiento para el partido contra el Liverpool.

Rubén Amorim observa durante el entrenamiento. (Imagen: 2025 Getty Images)

Bruno Fernandes, Casemiro, Matheus Cunha y Amad estuvieron entre los jugadores que se perdieron todo el entrenamiento del Manchester United el jueves.

Rubén Amorim concedió una prórroga a los jugadores que habían viajado por compromisos internacionales o entrenando durante el parón.

Fuentes del club confirmaron que algunos jugadores a los que Amorim les dio tiempo libre extra todavía estaban reportando a Carrington. Sin embargo, completaron un trabajo de recuperación ligero en lugar de participar en un entrenamiento completo.

El United se prepara para el partido del domingo contra el Liverpool en Anfield. Amorim consiguió una muy necesaria victoria por 2-0 contra el Sunderland antes del parón internacional y tiene la oportunidad de ganar partidos de liga consecutivos por primera vez en su mandato.

Noussair Mazraoui no juega desde el 20 de septiembre por una lesión no especificada, pero Amorim ha planteado la posibilidad de un regreso tras el parón.

Lisandro Martínez sigue en fuera de juego. Martínez está a punto de volver a los entrenamientos completos, pero su regreso al equipo de la jornada no es inminente y el personal no correrá ningún riesgo.

La rodilla de Martínez se dobló cuando cayó al suelo contra el Crystal Palace a principios de febrero y se confirmó que había sufrido una lesión del ligamento cruzado.

En declaraciones a los medios del club esta semana, Casemiro habló sobre la recuperación de Martínez y dijo: «Licha está en la recta final. Es un soldado que trabaja muy duro. Siempre está en el gimnasio trabajando duro.

«Trabaja duro, tanto dentro como fuera del campo. Es una máquina que trabaja muy duro. Es uno de esos jugadores a los que les gusta trabajar duro. Es un placer tenerlo aquí. Trabaja mucho».

«Llegamos a las 9 de la mañana, ahora son las 4 de la tarde y él sigue trabajando. Tiene la experiencia para saber cuándo trabajar duro. Estoy muy feliz, no sólo yo, sino todos, porque es un jugador esencial en el club».

