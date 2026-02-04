Por qué Bernardo Silva se perderá el partido de la Copa Carabao del Manchester City contra el Newcastle United

El Manchester City se enfrentará al Newcastle United en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Carabao esta noche.

Bernardo Silva se perderá el partido de la Copa Carabao del Manchester City contra el Newcastle

El Manchester City no podrá contar con Bernardo Silva para la semifinal de la Copa Carabao de esta noche.

Los Blues dan la bienvenida al Newcastle al Etihad con una ventaja de 2-0 en el partido de ida y son firmes favoritos para una final contra el Arsenal en Wembley el próximo mes.

Pero tendrán que arreglárselas sin su patrón, que está descartado por una lesión. El jugador de 31 años comenzó el sorteo del fin de semana con el Tottenham en la Premier League, pero fue reemplazado más tarde después de aparentemente señalar en el banco que había tenido un problema.

En su ausencia, Tijjani Reijnders, Nico O’Reilly y Nico González forman el trío del centro del campo, con Rodri entrando como suplente. Rayan Cherki, quien también sufrió un golpe en los Spurs, está listo para el banco y Erling Haaland también lo reemplaza mientras Omar Marmoush lidera el ataque.

El City espera que el problema de Silva no sea demasiado grave, ya que no cuenta con ningún jugador en el primer equipo. Ruben Dias, John Stones, Josko Gvardiol, Savinho, Matteo Kovacic y Jeremy Doku están actualmente fuera de juego.

El City viajará a Liverpool en la Premier League el domingo antes de recibir al Fulham en el Etihad la próxima semana mientras continúa el brutal calendario.