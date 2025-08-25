Por qué Benjamin Sesko necesita ‘tiempo’ en el Manchester United

Benjamin Sesko presentó su segunda actuación para Man United desde la firma de RB Leipzig a principios de este mes.

Sesko se puso de pie en Fulham

Ruben Amorim ha enfatizado que el nuevo delantero del Manchester United Benjamin Sesko «necesita tiempo».

United pagó un poco menos de £ 74 millones para firmar a Sesko y el jugador de 22 años comenzó ambos partidos de la Premier League contra el Arsenal y Fulham en el banco.

Sesko solo jugó para RB Leipzig durante 45 minutos antes de llegar al United hace un poco más de dos semanas y Amorim optó por un lado inútil en medio de los esfuerzos de United para vender Rasmus Hojlund.

Eslovenia International Sesko llegó a Craven Cottage 13 minutos antes, con el juego sin goles que en su debut una semana antes.

«Creo que necesita tiempo», dijo Amorim sobre Sesko. «No es fácil. A veces te sientas en el sofá e vas al juego y el juego es realmente rápido, entiende que el juego es aún más rápido que la Bundesliga.

«Pero él pelea, tenía algunas buenas conexiones con los compañeros de equipo, sentí que cuando estaba en el campo, no estábamos en nuestro mejor momento y eso puede cambiar la forma en que ves a un jugador.

«Así que estoy muy feliz porque hace todo lo posible, solo tenemos que estar en un mejor momento para ayudarlo a mostrar el talento que tiene».

United solo ha ganado siete de los 29 juegos de Amorim en la Premier League después de que Fulham llegó desde atrás para asegurar un empate 1-1 en Craven Cottage el domingo.

Burnley visitará Old Trafford el próximo sábado, pero United comienza el miércoles con su programa de la Copa Doméstica con una segunda ronda de la Copa de la Liga en Grimsby Town.

Los cambios al por mayor son probablemente contra el equipo de la Liga Dos tres días antes de que United organice el recién ascendido Burnley, que derrotó a Sunderland el sábado.

«Creo que cuando anotamos el gol, olvidamos conservar la forma en que deberíamos jugar», agregó Amorim a la obra similar a Fulham. «Solo pensamos en mantener el resultado. Queremos ganar tanto que olvidamos la preservación de la posesión, empujando al oponente, solo le dimos a Fulham un poco del juego.

«Comenzamos muy bien, hasta el objetivo de que creo que éramos un buen equipo, podemos hacerlo mejor. Después del objetivo, creo que pensamos en retener el beneficio. No podemos hacer eso».

