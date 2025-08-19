«Podría obtener más de Man United que Ruben Amorim: su filosofía no funciona»

Manchester United tiene dificultades para ponerse en marcha bajo Ruben Amorim, y Sean Dyche ha hecho un reclamo audaz sobre el equipo y el sistema que usan bajo el entrenador portugués

Sean Dyche cree que podría tener más éxito en el Manchester United que Ruben Amorim (Imagen: No Tippy Tappy Football Podcast / YouTube)

Sean Dyche cree que sería un mejor gerente del Manchester United que Ruben Amorim y cree que el uso de una formación 4-4-2 haría maravillas.

A pesar de su reputación de tácticas simples y tradicionales, el ex jefe de Eerton y Burnley insiste en que podría prosperar en un club como United tiene la oportunidad.

«Podría ser golpeado por ello, pero apuesto a que podría ganar más juegos con ese equipo que jugó un 4-4-2», dijo Dyche al ex jefe de England Sam Allardyce en el podcast No Tippy Tappy Football. «La gente sigue hablando de su [Amorim’s] Filosofía y no funciona. Es genial llegar a cinco o 10 juegos, pero una vez que tienes 20 juegos, claramente no funciona. «

Desde que tomó la delantera hace nueve meses, Amorim solo ganó 16 victorias en 43 juegos como United Boss, lo que significa que tiene un porcentaje de ganancias del 37 por ciento, apenas por encima de la carrera de Dyche de 34 por ciento. Los jugadores de United también tienen dificultades para adaptarse al flujo y enérgico fútbol amorim enseñan con éxito CP Sporting, donde el equipo se ve un poco incómodo en su sistema de tres por parte de la espalda.

Para tratar de remediar la situación, United invirtió fuertemente en el mercado de transferencias: gastar alrededor de £ 200 millones en un nuevo trío de ataque este verano y pagar £ 26 millones en enero por Patrick Dorgu, una espalda similar a un ala que se adapta al enfoque de Amorim.

Dyche ha afirmado que esto muestra que el equipo inicialmente no era adecuado para sus métodos, aunque elogió tanto al club como a Amorim para persistir su visión a largo plazo. «Podría estar equivocado porque trajeron a tres grandes bateadores en este verano, por lo que no funcionaría con los jugadores que tenían, pero tal vez los nuevos jugadores lo harán mejor», dijo.

Dyche cree que 4-4-2 podría ser la respuesta a los problemas de Man Utd (Imagen: Getty Images)

«Por un lado, me gusta que se adhieran a él, y es Man United. Tienes una enorme presión para hacerlo bien. Pero por otro lado normalmente no sobrevivirías a esa situación. Amorim tiene más tiempo que la mayoría.

«La gente olvida que hizo tantos cambios en el equipo en la primera temporada y jugó tantas formaciones y terminó con 13 puntos de la cima, nadie parpadeó. Si estuviera en Real Madrid, sería despedido. Pero aprendió y ganó la Premier League la temporada siguiente».

El CV de Dyche en la Premier League ilustra su talento para extraer resultados con recursos limitados. En Burnley formó repetidamente grupos modestos en los lados de trabajo duro y resistente, los envió libres de descenso e incluso empujó al fútbol europeo. Sus equipos fueron constantemente disciplinados, difíciles de descomponer y capaces de golpear su peso.

Ha sido un período difícil para unidos bajo amorim (Imagen: Getty Images)

En Everton, Dyche enfrentó un desafío contrastante: trabajar bajo limitaciones financieras mientras intentaba estabilizar al equipo. Su estilo determinado y sin lujos los ayudó a organizarse y mantenerlos competitivos a pesar de la incertidumbre fuera del campo.

Sin embargo, Dyche nunca ha tenido la oportunidad de manejar un club de peso pesado que se espera que juegue un fútbol extenso y atacante. Es disputable si su convicción al instalar un 4-4-2 en United realmente tendrá éxito, pero no se debe negar su historial de exceder las expectativas con herramientas limitadas.

La temporada pasada, los Red Devils flotaron peligrosamente cerca de la zona de descenso, sufriendo 18 derrotas y terminaron un 15º bajo. Amorim estará desesperado por ofrecer una campaña más fuerte, pero su partido abrió la nueva temporada con una derrota por 1-0 para el Arsenal a pesar de un desempeño alentador.