Podría haberme ido al Manchester United este verano, pero por eso opté por el traspaso al Liverpool

El Manchester United viaja a Liverpool este fin de semana, donde probablemente se enfrentará a un jugador que se cree que estuvo en su radar durante la ventana de transferencias de verano.

Hugo Ekitike fichó por el Liverpool en el periodo de fichajes de verano, pero se le abrió la puerta para pasar también al Manchester United (Imagen: Raddad Jebarah/Shutterstock)

El Manchester United jugará contra el Liverpool por primera vez esta temporada el domingo y Arne Slot probablemente convocará a Hugo Ekitike en algún momento del partido.

Si bien Alexander Isak se robó los titulares de la ventana de transferencias de verano, Ekitike logró comenzar a trabajar en Merseyside. El francés ha marcado cinco goles en 10 apariciones con el Liverpool en lo que va de temporada y ha mantenido en gran medida a Isak fuera de la alineación titular cuando estuvo disponible.

Si no hubiera sido por su extraña tarjeta roja contra Southampton en la Copa Carabao, Ekitike podría haber sumado aún más goles a su cuenta. De cara al partido de este fin de semana, es difícil imaginar a Ekitike representando al United.

Sin embargo, si a Isak se le hubiera concedido su salida del Newcastle antes, existe una posibilidad real de que Ekitike hubiera ido a Old Trafford. El mes pasado, al jugador de 23 años le preguntaron sobre la posibilidad de fichar por el United.

“El Liverpool es campeón de la Premier League, tiene grandes jugadores y una gran historia”, respondió Ekitike mientras justificaba su decisión de pasar del Eintracht Frankfurt a Anfield. «Creo que fue una buena elección para mí y por eso elegí al Liverpool porque era la mejor opción y quería venir».

El United tendrá la esperanza de que el hecho de no fichar a Ekitike no le persiga el domingo. Los Rojos finalmente lograron fortalecer su posición de delantero centro cuando Benjamin Sesko fue bienvenido al equipo.

Benjamin Sesko anotó su primer gol en Old Trafford con el Manchester United antes del parón internacional de octubre (Imagen: SmartFrame/Every Second Media)

Sesko tuvo un comienzo más lento que Ekitike, pero se unió a un equipo que tenía más trabajo por hacer que el Liverpool. Dicho esto, el esloveno anotó en partidos consecutivos con el United antes del parón internacional para aumentar su confianza.

