‘Podría cambiar’ – Ruben Amorim revela si podría cambiar los sistemas en el Manchester United

United ha usado un trasero tres desde que el primer juego de Amorim está a cargo

Ruben Amorim no repitió el sistema 3-4-2-1 que juega el Manchester United, no el culpable de sus luchas e indicó que solo estaría abierto a formaciones cambiantes tan pronto como los jugadores hayan dominado el actual.

United ha ganado ocho de sus 34 competiciones nacionales con Amorim que están a cargo y la eliminación de la Copa de la Liga por el cuarto nivel Grimsby Town fue un nuevo punto bajo en la regla de los diez meses de portugués.

Amorim fue interrogado sobre la formación después de la derrota por penaltis 12-11 en Blundell Park, pero defendió sus principios. Durante su conferencia de prensa antes del partido antes de la visita de Burnley, Amorim reveló que los miembros del liderazgo de fútbol de United le preguntaron si jugaría cuatro con una espalda.

Los portugueses revelaron que pasó toda su carrera en el juego con Belenses, Benfica, Braga y Al Wakrah, que jugaban en formaciones verificadas y la única en la que no operaba estaba en un trasero tres.

«Chicos, si creo que es mejor cambiar … Jugué toda mi vida en el 4-4-2, 4-3-3. El único sistema que no jugué durante un minuto: 3-4-3», dijo Amorim. «Solo tengo una idea de que deberíamos ser tan buenos en esta forma de jugar, entonces nos ajustaremos.

«Es como si algunos entrenadores tuvieran una mentalidad que colocaré este sistema, y ​​luego cambiaré.

‘No puedes decirme que siempre estamos con cinco defensores. No puedes decirme que siempre estamos con cuatro defensores. No puedes decirme que siempre estamos con tres defensores. Solo trato de entrenar a mis jugadores con la idea que tengo.

«Y dije que esta es a menudo la buena parte. Si es normal ganar el juego o jugar en el 4-3-3, no estaba aquí. Me preguntaron antes de llegar aquí, ¿puedes jugar este sistema? Diré, haré mi sistema, lo que sea. Si es bueno para ti, es bueno.

«Y luego podría cambiar en el futuro. Una mañana podría despertarme y decir, entiendo que para mi idea del fútbol es mejor cambiar de inmediato.

«Solo quiero ganar. Pero si voy a cambiar porque algo no funciona y no creo, los jugadores lo entenderán. Este hombre te dice una cosa, no cree en el otro.

«Entonces, no se trata del sistema. ¡Perdimos a Grimsby sobre el sistema contra Grimsby? ¡En la primera mitad no conocía el sistema del equipo!

«Entonces chicos, no es el sistema».