Phil Jones Transfer Links abordado como el jefe del club pronuncia para configurar récord

Phil Jones fue visto durante el fin de semana a la derrota por 3-1 de Wrexham contra Queens Park Rangers el fin de semana, por lo que los rumores revelaron que podría ser a punto de ser jugador o entrenador en el club

El ex jugador y entrenador académico del Manchester United, Phil Jones, condujo a los rumores después de ser visto con el copropietario de Wrexham Ryan Reynolds (Imagen: Getty Images)

Las sugerencias de que el ex defensor del Manchester United Phil Jones puede ser planeado para unirse a Wrexham como jugador o en capacidad de entrenamiento, han sido rechazados categóricamente.

Los rumores fueron deslumbrantes el fin de semana pasado después de que se vio al ex internacional de Inglaterra para ver la pérdida de 3-1 de los Dragones Rojos para Queens Park Rangers junto al propietario de Hollywood-Mede, Ryan Reynolds. La aparición del jugador de 33 años con la estrella de Deadpool en una caja de compañía en el suelo despidió el hipódromo de especulaciones de que podría regresar impactante de la jubilación para Wrexham en medio de su desafiante inicio del fútbol de campeonato.

Jones dejó United en 2023 después de 12 años en Old Trafford y se alejó de la temporada del fútbol antes de que decidiera colgar las botas. Luego incluyó un puesto de coaching en el Sistema de la Academia de United, con susurros que también sugiere que cambiaría a un papel en el Programa de Desarrollo Juvenil de Wrexham, o puede estar preparado como un futuro reemplazo para el gerente Phil Parkinson.

Sin embargo, esas teorías ahora han sido rechazadas por el director de Wrexham Shaun Harvey, quien explicó que Jones solo estaba presente como invitado y vecino del director ejecutivo Michael Williamson del club.

«El pobre Oude Phil Jones llegó al juego como invitado de Michael Williamson, porque viven muy juntos», dijo el ex director de EFL de Fearless in Devotion Podcast.

«Si ganamos ese juego el sábado, nadie habría dado que él estaba allí. Entonces, de repente es ‘qué es esta conspiración que está sucediendo’, porque Phil Jones observa una competencia.

Phil Jones miró la derrota de Wrexham contra QPR con el propietario Ryan Reynolds en una caja ejecutiva (Imagen: PA -Wire)

«Puedo confirmar oficialmente que Phil Jones disfrutó su día en Wrexham durante mucho tiempo para el resultado real y no había objetivo para un objetivo que extender su experiencia de aprendizaje porque ahora es un ex jugador de fútbol.

«Probablemente había otros ex futbolistas y ex gerentes allí que no estaban en la suite Betty Buzz, pero es fácil construir una historia o una historia que se ajuste a una agenda».

Jones fue considerado un prospecto talentoso durante su carrera temprana y causó una reubicación de £ 16.5 millones de Blackburn Rovers a United en 2011. Luego afirmó la corona de la Premier League durante la campaña de despedida de Sir Alex Ferguson en Old Trafford.

Problemas de acondicionamiento físico persistentes destruyen partes considerables de su carrera como jugador, y el medio detrás salió en peligro antes de irse. Al comienzo de la temporada 2023/24, Jones aceptó un papel de entrenamiento dentro del control juvenil de United.

Mientras tanto, Reynolds ha sido testigo de este período de dos partidos en casa de Wrexham, aunque todavía está esperando ganar su equipo después de ver una derrota por 3-2 contra West Brom en agosto. El equipo de Phil Parkinson ha logrado reunir solo cuatro puntos de sus primeros cinco desarrollos de campeonato, lo que los posicionó en el puesto 21 en el ranking, sentado a solo un punto de la zona de caída.

En contraste con los informes de fin de semana que sugieren discusiones sobre el futuro del gerente después del inicio inestable de Wrexham, Harvey ha negado esas afirmaciones. Además de Jones, Reynolds fue acompañado el sábado por el actor Colin Hanks, hijo del reconocido actor de Hollywood Tom Hanks, después de que la pareja colaboró ​​recientemente en un documental sobre el ícono de la comedia canadiense John Candy.