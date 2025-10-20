Phil Jones hace afirmaciones audaces sobre el estatus del Man United en comparación con el Real Madrid

El Manchester United ha tenido problemas en los últimos años, pero Phil Jones todavía cree que es el club más grande de Inglaterra, si no del mundo, por varias razones.

Los sentimientos actuales de Phil Jones sobre Man Utd ahora están claros. (Imagen: Matt McNulty/Getty Images)

El ex defensa del Manchester United Phil Jones todavía considera a sus antiguos empleadores el club más grande de Inglaterra, posiblemente incluso el club más grande del mundo, a pesar de sus recientes problemas en el campo. Los rojos Sufrió su peor temporada en la Premier League con Ruben Amorim la temporada pasada, con el entrenador portugués incapaz de encontrar consistencia después de reemplazar a Erik ten Hag, y no ha ganado el título desde que Sir Alex Ferguson tomó el mando.

Sin embargo, eso no le importa a Jones. El ex central de Inglaterra, que formó parte del equipo que ganó el título de Ferguson en 2012/13, insiste en que el éxito en el campo no es la única medida del estatus de un club.

El United ha disfrutado de algunas victorias notables bajo la dirección de Amorim, incluidas sus victorias en el Manchester City la temporada pasada y luego en Liverpool el domingo. Sin embargo, languidecen en la mitad de la tabla y sufrieron una vergonzosa eliminación temprana de la Copa Carabao en Grimsby Town.

Phil Jones formó parte del último equipo que ganó el título de liga del United (Imagen: Laurence Griffiths/Getty Images)

Pero incluso antes de la última victoria, Jones quiso enfatizar cuán grande sigue siendo el United como club. «La gente dice… El United ya no es el club más grande, lo es», dijo al Stadium Astro, hablando en el campo de Old Trafford mientras el United vencía al Chelsea en la liga.

«Desafortunadamente lo es, y no te das cuenta y la gente piensa: ‘¿Cómo?’ y ‘Mira dónde estás’ y no, no funciona así”, añadió.

«Man Utd es el club más grande y el único otro club que es comparable a Man Utd es el Real Madrid. El único otro club que es comparable. Y no quiero sonar parcial… así son las cosas, esos son sólo hechos».

El defensa del United Harry Maguire celebra su gol de la victoria en Liverpool. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

En el banquillo, Amorim enfrentó una presión cada vez mayor después de una decepcionante victoria por siete puntos en los primeros seis partidos para comenzar su primera temporada completa. Sin embargo, las cosas han mejorado en los últimos tiempos, con victorias sobre Sunderland y Liverpool en partidos consecutivos.

Esta es la primera vez que el club logra victorias consecutivas en la liga desde el final de la temporada 2023/2024. Harry Maguire demostró ser el héroe en Anfield, anotando un gol tardío crucial después de que Cody Gakpo nivelara las cosas para el Liverpool en la segunda mitad.

«Para mí es muy importante que sean dos partidos consecutivos. No importa cuál sea el oponente, lo importante es la sensación de ganar. Lo más importante es pensar en tres seguidos y ese es el enfoque», dijo Amorim a BBC Sport después de la última victoria.

Ruben Amorim con Matthijs de Ligt durante la victoria del United sobre el Liverpool. (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

‘A veces tenemos dificultades para elegir el momento adecuado [when] para presionar. No empezamos bien después del empate, pero controlamos el impulso y los empujamos a su campo cuando tenían el balón, eso es importante y ahí es donde ganamos el partido».

Dado que el United no se clasificó para la competencia europea esta temporada y su campaña de la Copa Carabao terminó prematuramente, la competencia es el único enfoque hasta el nuevo año y el sábado ofrece la oportunidad de lograr tres victorias consecutivas en la liga por primera vez desde febrero de 2024.

Los hombres de Amorim regresan a Old Trafford para recibir al Brighton, nueve meses después de una victoria sobre los Seagulls que llevó al técnico a sugerir que su equipo del United podría ser el más pobre en la historia del club.