Phil Foden tiene su sonrisa de vuelta, pero las estrellas de Man City saben que no es suficiente

Los jugadores de Manchester City están en una posición no ganadora porque quieren comenzar la temporada con un punto que demostrar

Phil Foot

Hubo un salto para Phil Foden en la Academia de Fútbol de la Ciudad, y no era solo su cabello. Foden zumbó el martes por la tarde sobre la sesión antes de venir con una gran sonrisa en su rostro con una gran sonrisa.

Se veía más feliz y más relajado que en varias otras ocasiones en las que dio entrevistas o se le pidió que las diera, y eso los cortó con lo que las personas que lo han visto en el verano dijeron sobre un jugador que vino con demasiada frecuencia la temporada pasada sin una sonrisa en medio de la quemadura física y mental.

Foden dijo que todas las cosas correctas sobre el equipo en Manchester City que necesitaban sangre fresca, pero también que todos tienen hambre de ir de nuevo. Tiene un punto para demostrar que está volviendo a su mejor momento y a sus compañeros de equipo también.

John Stones, a su lado, dijo casi lo mismo. No los descartes porque se sienten bien nuevamente y cuando eso sucede, las cosas comienzan a hacer clic para un equipo que sabe cómo ganar juegos y cómo ganar títulos.

Es exactamente lo que los fanáticos quieren escuchar, especialmente dado el año pasado, fue un casting, pero al mismo tiempo no es suficiente. Exactamente porque el año pasado fue tan castigador, las palabras no serán suficientes para convencer a todos de que este es un equipo que está listo para desafiar nuevamente por cada pieza de cubiertos.

Solo el rendimiento lo hará, e incluso entonces llevará tiempo. Hubo una tentación de mareares después de que la ciudad de la Juventus había golpeado absolutamente al club de la Copa Mundial, y deberían haber estado fuera de la vista contra todo Hilal en los últimos 16 antes de que un colapso bien conocido los viera con más huevos en sus caras.

Fue en particular una pena para Foden, quien había causado una impresión en el primer juego y luego marcó un gol exuberante del banco para clasificarse contra el equipo saudita, pero nuevamente la ciudad no fue lo suficientemente buena. Un torneo que fue la primera oportunidad para que los Blues apoyen sus palabras y no pudieron.

Aún preferirías salir con las cosas que hacen: todos quieren ver el fuego y el hambre. Entre ahora y el juego de apertura de la temporada, más de lo mismo esperan de todos los que hablan.

Es solo que todos los jugadores están en una posición de no ganar en la que solo pueden demostrar que pueden probar el punto que desean a través de un rendimiento constante y los resultados en juegos importantes.

Si Foden todavía se ríe en unos meses, los fanáticos de la ciudad pueden volver a entusiasmarse.

