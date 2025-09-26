Phil Foden -Shape ha enviado a Man City Player a Super Sub -Rol en el que ya ha pospuesto

Manchester City ha recibido a Phil Foden en su mejor momento en las últimas dos semanas y ha organizado una selección de Ilemma para Pep Guardiola.

Phil Foden ha estado recientemente en excelente forma para el Manchester City

Puedes ver por qué Rayan Cherki quiere volver al ritmo de las cosas en el Manchester City, después del temprano impulso que construyó, fue puesto en sus rastros con la lesión en el muslo que sufrió a fines de agosto.

El jugador de 21 años analiza un posible regreso a la acción la próxima semana después de tener un buen progreso en su recuperación, incluso si está nuevamente involucrado contra Everton nuevamente después del descanso internacional.

Mientras Cherki está al margen, Phil Foden ha regresado con estilo y es posible que el debate sobre quién sea el mejor creador de juegos en la ciudad esta temporada.

No es imposible para nosotros ver a los dos pies de izquierda jugar en algún momento de la campaña, pero hasta ahora el único juego que comenzaron juntos fue la victoria de rutina por 2-0 contra Wydad AC a mediados de junio al comienzo de la Copa Mundial de Clubes.

Podría ser que Foden asume el papel central de los jugadores de este lado y Cherki juega el lado derecho, pero hay competencia allí, y es difícil ver a los dos unirse a Pep Guardiola en los juegos más grandes. Querrá el Capitán Bernardo Silva en el costado, y tiene experiencia jugando con Foden, mientras que puede jugar de par en par o de manera central.

La forma de Foden en las últimas semanas ciertamente ha sido excepcional. Comenzó con las cuatro competiciones desde el descanso internacional de septiembre, anotó dos goles y crea dos más. Por el momento, Guardiola elogia sonidos en sus oídos.

Cuando Cherki regresa, parece que ese papel central está encerrado por el momento, ya sea por Foden o Silva, que el francés que lucha contra ese dúo y Oscar Bobb pueden significar para un papel a la derecha.

No hay duda de que la firma de verano de £ 34 milon de Lyon tiene un gran futuro en la ciudad, pero siempre era probable que se tomara el tiempo para establecerse después de su primer movimiento fuera de Francia. Su regreso a la aptitud física puede coincidir con un hechizo en el sofá, y sus versiones como reemplazo significan que hay mérito en ese papel.

Guardiola tiene un equipo más grande que en los últimos años, cuando todos están en forma, y ​​esperará que los jugadores tengan un impacto en el uso del banco. Cherki ya ha demostrado que puede.

Recibió 17 minutos como reemplazo en su debut en la Premier League en Wolves y anotó un excelente gol. En la Copa Mundial del Club, anotó en otro Cameee de 17 minutos contra Al-Enain y luego creó un gol para Foden con una asistencia sublime en una salida de 29 minutos contra Al-Hilal.

Pero cuando Cherki comenzó partidos contra Wydad AC y Tottenham, tuvo menos influencia. Jugó 59 minutos en el primero de esos partidos y luego solo 54 contra los Spurs, se retiró cuando City persiguió el partido después de luchar por tener un impacto como el número 10.

Guardiola no se apresurará a llevar a Cherki en el XI inicial o encontrar un papel permanente para él. En agosto, el jefe de la ciudad enfatizó su potencial a largo plazo.

«Es un jugador de primera clase en espacios pequeños. La visión que tiene en el último tercio es increíble», dijo.

«Su juez y su pie izquierdo. Veremos cuándo ocurre. Para las personas en el frente es una cuestión de números y jugó 20 minutos y marcó un gol.

«Hay muchos juegos y todos serán muy importantes. Estamos tan felices de tenerlo que solo tiene 21 años.

«Es un fichaje principal para el potencial que tiene y tiene una mente amplia. No tengo dudas de que será un jugador de primera clase, su calidad es excepcional».

Cherki ya ha demostrado que puede adaptarse rápidamente a un juego del banco y tener un impacto. Eso, en combinación con la forma del foden, puede significar que debe continuar haciéndolo si es contrario nuevamente.