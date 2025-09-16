Phil Foden puede superar a su esposo del hombre después de la heroicidad del Día del Derby

Phil Foden volvió a un papel central y de vuelta en el corazón de la Ciudad del Manchester durante una victoria del Día del Derby el domingo.

Phil Foden va contra el Manchester United en el objetivo de apertura de la ciudad

No es ningún secreto en el vestuario de Manchester City que Phil Foden pueda encontrar difícil cuando los críticos vienen a llamar.

Él es quizás uno de los jugadores de fútbol talentados más tempranos que produjeron este país, pero eso no lo hace inmune a la naturaleza humana de encontrar negativos que son difíciles de tomar.

También puede ser fácil para un jugador de fútbol encontrar una pequeña crítica si lo buscan. Se sintió que cuando habló con Sky Sports después del Derby de Manchester y explicó que había visto muchos negativos, la entrevista terminó con Foden a quien le dijeron que no habría críticas después de esa actuación, solo para responder: «Nunca se sabe».

No mucho después de que esa entrevista televisiva habló Jeremy Doku sobre Foden contra los periodistas en el Etihad y el mismo tema se tocó sin que se lo pidieran.

«Phil es un tipo dulce. Sé que a veces lucha cuando la gente lo critica», dijo el extremo belga. «El fútbol no es fácil y hoy ha demostrado nuevamente que tienes talento que no puedes decir una palabra sobre él. Estoy muy feliz por él, conozco sus cualidades y sé que lo mostrará a todos. No tengo dudas al respecto».

Foden fue el brindis del fútbol inglés hace menos de 18 meses cuando fue votado por el mejor jugador del país por sus colegas después de una impresionante temporada 2023/24, pero encontró mucho más difícil la temporada pasada.

Las lesiones y los problemas fuera del lanzamiento lo descarrilaron y las críticas regresaron, pero las fuentes de la ciudad hablaron sobre un Forth diferente alrededor del CFA este verano. Se ríe de nuevo y se ve más feliz y en un lugar mejor.

Pep Guardiola dijo mucho el viernes, y su creencia en el joven de 25 años que estaba listo para mostrar su mejor forma nuevamente fue clara cuando fue arrojado directamente al equipo para enfrentarse en el Manchester United, a pesar de que solo había logrado fútbol durante 15 minutos en los primeros tres juegos de la temporada.

Foden no solo estaba adentro nuevamente, sino que también jugó centralmente, con Bernardo Silva se movió de par en par. Foden recibió las llaves del ataque y dejó que la ciudad jugara con una actuación que la clase se mezcla con el personaje. Hubo señales prometedoras.

Los documentos del lunes no contienen críticas a la Academia de Ciudad graduada, y debe profundizar en las redes sociales para encontrar un comentario negativo, aunque siempre habrá alguien para un jugador de fútbol profesional en los tiempos modernos esperando un intento.

Foden debe poder cerrar el sonido y la mejor manera de hacerlo es actuar. Si no quiere ver críticas, algunas versiones como el domingo entrarán en las críticas positivas.

La cara de Guardiola se iluminó después de la victoria por 3-0 contra United cuando se le preguntó sobre Foden y su descripción de él como jugador que juega el excelente pase, pero luego el cuadro de penalización «ataques como animal» fue un recordatorio de lo que trae en su mejor momento.

La ciudad necesita sus objetivos y creatividad en la última tercera parte, y si hay un jugador en este equipo que podría transformar las fortunas de este lado, es Foden. Si lo hace, las críticas serán cada vez más difíciles de encontrar.