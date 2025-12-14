Phil Foden lo llama «lo más importante» mientras Man City envía un mensaje claro

Phil Foden anotó cuando el Manchester City derrotó al Crystal Palace y se acercó a dos puntos del líder Arsenal en la Premier League.

Phil Foden celebra la victoria del Manchester City por 3-0 sobre el Crystal Palace en Selhurst Park (Imagen: Vince Mignott/MB Media/Getty Images)

El centrocampista del Manchester City, Phil Foden, cree que la paciencia fue el rasgo más importante en Crystal Palace, ya que los Blues ganaron 3-0 para cerrar la brecha en la cima de la tabla. El City se puso a prueba en la primera parte, pero se adelantó en el descanso cuando Erling Haaland cabeceó un centro de Matheus Nunes.

Adam Wharton pegó al poste para Palace a principios de la segunda mitad, pero fue el City quien volvió a marcar gracias a un buen disparo de Foden. Más tarde, Savinho fue derribado por Dean Henderson para darle a Haaland la oportunidad de anotar un doblete desde el punto de penalti, que aprovechó con razón. Al final, la victoria fue cómoda, pero Foden enfatizó lo difícil que fue lograr la victoria.

Le dijo a Sky Sports: «Es un partido muy difícil. Sabemos de lo que están hablando. Lo están poniendo difícil, tienen una buena alineación y jugadores de calidad en el descanso. En la primera mitad simplemente estábamos tratando de entenderlos».

«En la segunda mitad empezamos a lastimarlos más y al final rompimos el juego. Lo más importante es la paciencia. Creo que tal vez intentamos atacar demasiado rápido. En la segunda mitad lo hicimos mucho mejor».

«Esa fue la clave para conseguir el resultado hoy. Tuvimos más control y más pases, como lo hace el City. Es un esfuerzo de equipo completo».

Sobre su propio estado de forma, añadió: «Realmente feliz. He estado en gran forma en la Premier League últimamente y estoy feliz de seguir marcando goles».

Los tres puntos del City significan que pueden seguir el ritmo del Arsenal en la cima de la tabla. Los de Pep Guardiola están a dos puntos del líder y un punto por delante del Aston Villa, que remontó dos veces para vencer por 3-2 al West Ham United en el London Stadium. El siguiente paso para los Blues es regresar al Etihad Stadium para los cuartos de final de la Copa Carabao contra Brentford el miércoles por la noche.