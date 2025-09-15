Phil Foden envía un mensaje claro porque convierte a Haaland en el estado del hombre: ‘conversación mucho’

Phil Foden produjo un excelente espectáculo cuando el Manchester City Manchester United disparó 3-0 en la Premier League.

Haaland y Foot después del ganador del Derby

Phil Foden está decidido a usar su estrella en el Derby de Manchester como plataforma de lanzamiento para regresar a los aspectos más destacados que lo vieron el mejor jugador de fútbol de Inglaterra hace 18 meses.

La estrella de Manchester City hizo su primer inicio de la temporada de la Premier League en la victoria por 3-0 del domingo sobre United, abrió el puntaje con un buen encabezado y produjo una exhibición animada en un papel más central.

Foden fue sensacional en la campaña 2023-24 e inspiró a la ciudad a un cuarto título consecutivo de la Premier League. Pero ni él ni el blues podrían repetir esas alturas, la forma y la aptitud física han demostrado ser problemáticas para el internacional inglés.

Pero el jugador de 25 años volvió al equipo de Etihad y volvió a su mejor momento. Foden dijo que estaba feliz de encontrar una forma después de un período difícil en el que habló abiertamente sobre sus luchas en y al lado del campo.

«Se habla mucho. Es imposible [not to see it]»Dijo y habló con Sky Sports después de la victoria de Derby». Todo lo que veo en este momento es negativo, pero ese es el mundo en el que vivimos.

«Si te bajas con el jugador ganador de la temporada, los estándares son más altos. Lo entiendo. Se trata de leer y responder esos comentarios para volver a mi nivel».

Foden fue acompañado en la tarea de entrevista posterior al partido de Spits Erling Haaland, quien anotó los otros dos goles en la victoria del comandante 3-0 sobre United. Y el delantero fue rápidamente su compañero de equipo premios.

«Tenemos que mantener a este tipo (Foden) porque lo necesitamos mucho», dijo el noruego. «Este es el Phil que necesitamos, toda la ciudad de Man está esperando esto y todos lo ayudaremos».

