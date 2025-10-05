PGMO -Chef Howard Webb admite la «culpa» del árbitro durante la derrota de Brentford de Man United

Manchester United perdió 3-1 ante Brentford en su último partido de la Premier League y el resultado fue una presión muy grave sobre el futuro de Ruben Amorim en el club

Se supone que PGMO -Chef Howard Webb admitió que el árbitro Craig Pawson ha cometido un error en la derrota del Manchester United contra Brentford (Imagen: papá)

Según los informes, PGMO -Chef Howard Webb admitió al Manchester United que el defensor de Brentford, Nathan Collins, debería haber sido enviado a su derrota el 27 de septiembre.

Con United 2-1 después de un abrazo Igor Thiago que fue respondido por Benjamin Sesko, los Rojos ganaron una penalización después de que Collins Bryan Mbeumo había atraído al área de penalización. La patada spot fue premiada correctamente, pero el castigo por Collins por el árbitro Craig Pawson fue solo una reserva.

Si Collins hubiera hecho un intento sincero de jugar el balón, una reserva en este escenario habría sido suficiente gracias a la regla de «doble peligro» recientemente introducida. En ese momento, sin embargo, parecía claro que Collins no hizo ningún intento real y él era el último hombre, por lo que Mbeumo tenía una oportunidad de goles.

La decisión de no enviar a Collins se sentiría aún más amarga cuando Bruno Fernandes perdió su penalización y Mathias Jensen anotó tarde para ganar el juego 3-1. Según el Daily Mail, los jefes de United Omar Berrada y Jason Wilcox preguntaron aclaraciones sobre la decisión con Webb que ha permitido el error.

Se afirma que United no quería hacer el ‘alboroto público’ sobre la situación y la declaración racional de Webb apreciaba por qué se cometió el error. Por supuesto, si Collins hubiera enviado el contexto del juego, United podría haber sido muy diferente con unos 20 minutos contra diez hombres para buscar un ecualizador.

Nathan Collins lleva a Bryan Mbeumo por una penalización durante la victoria de Brentford sobre el Manchester United (Imagen: Getty Images)

Además, la derrota causó una presión considerable para reunir a Ruben Amorim, lo que podría no haber sido el caso si la competencia se completara de manera diferente. Deporte para hombres Comprende que United actualmente no está considerando despedir a su entrenador en jefe portugués.

A pesar de los informes que indican que Gareth Southgate es uno de los nombres con los que INEOS está considerando reemplazar Amorim, no ha habido contactos con otros gerentes con respecto a la función actualmente completa en Old Trafford. Afortunadamente para United, atraparon la derrota contra Brentford detrás de ellos el sábado con una victoria por 2-0 sobre Sunderland.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.