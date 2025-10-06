Peter Schmeichel ofrece a Setne Lammens Man United debut -Opveel en Andre Onana Dig

Senne Lammens hizo un comienzo ganador de la vida como portero del Manchester United, le encanta una pizarra limpia en su victoria por 2-0 sobre Sunderland recién promovido.

Senne Lammens quedó impresionado por el debut de Man Utd contra Sunderland. (Imagen: imágenes deportivas SmartFrame/Pro)

El icónico, el ex portero del United de Manchester, Peter Schmeichel, tiene una excavación dirigida a Andre Onana, y Altay Bayindir, al tiempo que expresa su opinión sobre el debut de Senne Lammens. Después de la excursión positiva, el icónico tapón de tiro se movió a las expectativas alrededor de Lammens después de su primer inicio.

La firma de verano hizo su arco de United el sábado por la tarde cuando mantuvo una pizarra limpia durante la victoria por 2-0 sobre la recién promocionada AFC Sunderland. Ruben Amorim hizo el atrevido movimiento para dejar a Bayindir a su banco y darle al belga, Lammens, la oportunidad de hacer su primera actuación en la víspera de las vacaciones internacionales.

Su llegada se produce durante un período turgente para United Keepers, en el que tanto Bayindir como Onana cometen diferentes errores controvertidos. Onana completó un movimiento temporal a Trabzonspor desde el súper ligh turco, para que el jugador de 23 años pudiera subir de rango en Old Trafford y compite con el portero de Turquía por un lugar en el primer equipo.

Schmeichel no pudo evitarlo, pero enfatizó los crímenes anteriores de los pisos de tiro que han regresado a Chase United.

Y aunque los primeros signos son positivos para Lammens, el múltiple portero ganador de la Premier League enfatizó que no quería presionar demasiado sobre sus hombros, los bocetos de la calidad real se demostrará que responde a los errores más adelante en la línea.

«Piensas en los guardianes que hemos tenido en los últimos años y cuántos objetivos hemos admitido por los errores, nueve errores ya esta temporada: es demasiado», dijo Monday Night Club.

«Voy a volver a cuando jugué, mi instrucción fue y fue lo mismo con Edwin [van der Sar] Y David de Gea, tuvimos que salvar al equipo 10 puntos por temporada, no regalarlos y eso es a lo que estamos acostumbrados en los últimos años, los guardianes que regalan goles y, por lo tanto, pierden puntos. En primer lugar, es bueno ver una hoja limpia, luego una actuación de portero realmente buena y sólida.

«Es lo que ves, ves a este joven, él realmente no hizo mucho durante mucho, mucho tiempo, literalmente solo tenía la pelota en pie y lo hizo bastante bien.

«Esperaría que hoy en día de todos los jóvenes guardianes, porque así es como se están levantando, por lo que hubo cierta semejanza con Edwin, algunas pelotas largas, tuvo ese primer rescate a su izquierda, que esperas salvar, pero una vez que lo ha hecho, ahora es un guardián, salva bolas.

«A partir de eso, creo que su autoconciencia creció, se podía ver en la primera cruz, la reacción de Matthijs de Ligt fue fantástica, los defensores quieren eso cuando están bajo el cosh para eliminar parte de esa presión».

Continuó: «No sucedió un poco en Man Utd y, por supuesto, los defensores estaban contentos con eso. Es demasiado pronto para hablar sobre lo bueno que es este tipo, solo es joven, apenas ha jugado fútbol competitivo, ciertamente no está en Man Utd.

«Lamentablemente, hemos visto a lo largo de los años, los grandes jugadores llegan a Man Utd y la presión es despiadada, entonces no pueden manejar eso. Sería estúpido para alguien como yo presionarlo.

«Lo hizo bien, ahora tiene un descanso internacional que la próxima competencia que tiene que hacer lo mismo.

«Entonces vemos cómo se desarrolla, todos los guardianes cometen errores, es cuando descubrimos cuán buenas son las personas, ¿cómo responden a esos errores? Era hermoso, limpio y positivo, cosas a las que no hemos estado acostumbrados».