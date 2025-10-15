Peter Schmeichel hace un comentario ‘extraño’ sobre Benjamin Sesko mientras los jugadores del Man United culpan

El ícono del Manchester United, Peter Schmeichel, dio su veredicto sobre Benjamin Sesko y Rasmus Hojlund después de que los Rojos decidieran cambiar su número 9 de primera elección en el verano.

Peter Schmeichel da su veredicto sobre Rasmus Hojlund y Benjamin Sesko (Imagen: Getty Images)

Peter Schmeichel ha afirmado que fichar a Benjamin Sesko y despedir a Rasmus Hojlund fue una decisión «extraña» del Manchester United durante el mercado de fichajes de verano.

Los Rojos completaron el fichaje de Sesko, de 23 años, en un acuerdo de £66,26 millones más £7,36 millones adicionales del RB Leipzig en agosto. Después de un comienzo difícil en Old Trafford, el esloveno ha marcado en cada uno de sus dos últimos partidos, anotando el segundo de su equipo en la crucial victoria por 2-0 contra el Sunderland antes del parón internacional.

Hojlund, de 22 años, dejó el United para unirse al Napoli en préstamo por una temporada en septiembre. Sin embargo, el conjunto de la Serie A tiene la obligación de comprar al delantero danés si se clasifica para la Liga de Campeones la próxima temporada. Hojlund ha tenido un comienzo impresionante en Nápoles, anotando cuatro goles en sus primeros seis partidos.

Dejar marchar a Hojlund y fichar a Sesko es una decisión que no tiene sentido para la leyenda del United, Schmeichel, que ha criticado a su antiguo club por hacer tal movimiento y ha culpado a sus jugadores creativos por las deficiencias de Hojlund.

«El fichaje de Benjamin Sesko fue un poco extraño para mí porque tenemos a Rasmus Hojlund, que ha estado fuera de servicio durante dos años», dijo Schmeichel al podcast de la BBC Sacked in the Morning.

«Sólo hay que ver lo que hace en Napoli, con Kevin de Bruyne y Scott McTominay para jugar. Marca goles. Lo he dicho constantemente durante dos años y medio: Rasmus Hojlund será un delantero de 25 goles al año para el Manchester United, pero necesita servicio».

Rasmus Hojlund ha redescubierto su instinto goleador que lo atrajo al Manchester United mientras estaba en Atalanta. (Imagen: Getty Images)

«Lo basamos en las estadísticas de que anotó muy pocos goles la temporada pasada y traemos a Sesko en un momento en el que incorporamos a Matheus Cunha y Bryan Mbuemo, quienes brindarían a Hojlund un servicio de primera clase. Estás gastando más de £70 millones en Sesko cuando no tenemos el número seis que deberíamos tener, y luego tienes la posición de portero».

Schmeichel añadió que había cuestiones más apremiantes en el United que debían abordarse primero, como la posición del portero.

“Sólo esta temporada hemos encajado nueve goles por errores de los porteros”, añadió. “Cuando yo jugaba, cuando jugaba Edwin van der Sar, cuando jugaba David de Gea, la tarea era ganar diez puntos por temporada, no se regalan puntos.

‘¿Por qué trajimos a alguien que no necesitábamos? Porque el jefe de contratación es de Leipzig. [also Sesko’s former club] y necesita dejar una huella.

“Cuando jugaba, el entrenador [Sir Alex Ferguson] estaba a cargo. Dijo ‘él dentro y él fuera’. Ahora son diferentes personas con diferentes agendas las que deciden. ¿Cómo se puede crear un entorno estable para un equipo de fútbol que puede ganar todos los partidos?»

