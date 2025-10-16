Peter Schmeichel continúa con el brutal movimiento de transferencia del Man United, pero hay un problema

El ícono del Manchester United, Peter Schmeichel, ha intervenido en la decisión del club de despedir a Rasmus Hojlund este verano. Explica por qué el club se equivocó al vender.

Peter Schmeichel habló sobre las actividades de transferencia del Manchester United. (Imagen: Getty Images)

Peter Schmeichel ha afirmado que el Manchester United tomó la decisión equivocada al fichar a Benjamin Sesko del RB Leipzig y, a su vez, trasladar a Rasmus Hojlund al Napoli durante la ventana de transferencias de verano.

Sesko, de 23 años, hizo que los £66,26 millones más £7,36 millones de complementos se mudaran a Old Trafford en agosto. Después de un comienzo difícil para el United, el internacional esloveno ha encontrado la red en cada una de sus dos últimas apariciones.

Mientras tanto, Hojlund, de 22 años, se unió al Napoli cedido por una temporada en septiembre. Los de Antonio Conte tienen la obligación de comprar al delantero si se clasifican para la Liga de Campeones. Desde que se mudó a Nápoles, Hojlund ha marcado cuatro goles en sus primeros seis partidos, formando una peligrosa sociedad con Kevin De Bruyne.

Sin embargo, permitir que Hojlund se vaya y traer a Sesko es una decisión que no tiene sentido para Schmeichel, quien criticó al United por hacer tal movimiento y atacó a los jugadores creativos del club por los problemas de Hojlund.

«El fichaje de Benjamin Sesko fue un poco extraño para mí porque teníamos a Rasmus Hojlund, que ha estado fuera de servicio durante dos años», dijo Schmeichel al podcast de la BBC Sacked in the Morning.

«Sólo hay que ver lo que hace en Napoli, con Kevin De Bruyne y Scott McTominay para jugar. Marca goles. Lo he dicho constantemente durante dos años y medio: Rasmus Hojlund será un delantero de 25 goles al año para el Manchester United, pero necesita servicio».

Rasmus Hojlund ha redescubierto a su goleador en el Napoli. (Imagen: Getty Images)

Schmeichel añadió que había cuestiones más apremiantes en el United que debían abordarse primero, como la posición del portero y el mediocampo defensivo.

‘Le dejamos [Hojlund] Espere que marque muy pocos goles la temporada pasada y traiga a Sesko tal como trajimos a Matheus Cunha y Bryan Mbuemo, quienes brindarían a Hojlund un servicio de primera clase. Has gastado más de £70 millones en Sesko cuando no tenemos el número 6 que deberíamos tener, y luego está la posición de portero.

“Sólo esta temporada hemos encajado nueve goles por errores de los porteros”, añadió. “Cuando yo jugaba, cuando jugaba Edwin van der Sar, cuando jugaba David de Gea, la tarea era ganar diez puntos por temporada, no se regalan puntos.

«¿Por qué trajimos a alguien que no necesitábamos? Porque el jefe de reclutamiento proviene del RB Leipzig [also Sesko’s former club] y necesita dejar una huella”.

Para mí, Schmeichel es un gran avance en el hecho de que el United debería haber resuelto primero los problemas más urgentes y fichar a un nuevo portero y un mediocampista defensivo central antes de abordar la posición de delantero.

Está claro que el United necesitaba mejorar su departamento de porteros y fichar a un nuevo número uno de élite, con Andre Onana luchando y Altay Bayindir sin lograr impresionar. Aunque los Rojos lograron fichar a Senne Lammens al final de la ventana de transferencias, hubiera sido preferible si hubieran contratado a un defensor con más experiencia a principios de los meses de verano.

Benjamin Sesko marcó su segundo gol con el Manchester United en la victoria sobre el Sunderland. (Imagen: (Foto de Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images))

Lo mismo ocurre con un nuevo centrocampista, aunque el United ni siquiera ha conseguido fichar a uno nuevo y ha optado por mantener a Casemiro, Bruno Fernandes, Manuel Ugarte y Kobbie Mainoo como sus cuatro opciones en esa posición. Eso es algo que podría resultar un gran error para el United, que carece de verdadera fuerza y ​​acero allí.

Si bien estoy de acuerdo con Schmeichel en ese sentido, creo que se equivoca en su opinión de que el United debería haber retenido a Hojlund y no fichar a Sesko.

En un momento de la temporada pasada, Hojlund atravesó una sequía de 21 juegos que duró más de 22 horas. No importa cómo lo disfraces, no es lo suficientemente bueno para alguien que juega en el United.

A lo largo de su carrera en el United, Hojlund anotó sólo 26 goles en 95 apariciones. Su regreso a la Premier League fue especialmente pobre: ​​marcó catorce goles en 62 partidos, una media de casi uno cada cinco partidos.

Schmeichel ha culpado a los jugadores creativos del United por las deficiencias de Hojlund con la camiseta de los Rojos, pero creo que el dedo debería apuntar a ambos lados, incluido el delantero que por momentos parecía perdido.

No sorprende que Amorim decidiera seleccionar a Joshua Zirkzee por delante de Hojlund antes de que el ex jugador del Bolonia sufriera una lesión en el tendón de la corva que puso fin a su temporada. Zirkzee parecía encajar mucho mejor en el sistema de Amorim.

Matheus Cunha y Bryan Mbeumo pueden haber ayudado a Hojlund a anotar más, pero tampoco la capacidad creativa de De Bruyne, quien ha creado varias oportunidades de gran calidad para el danés en Napoli.

A veces necesitas que el delantero cree oportunidades para sí mismo y eso es lo que Sesko tiene potencial para hacer, ciertamente más que Hojlund, quien, según dijo, necesitaba el mejor servicio.

No tengo ninguna duda de que Hojlund marcará muchos goles para el Napoli en la Serie A, pero a veces el ajuste no es el adecuado para el jugador y creo que eso es lo que le ocurrió en el United. Por lo tanto, se tomó la decisión correcta de cederlo y los Rojos trajeron a un nuevo delantero: Sesko.