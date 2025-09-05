Peter Schmeichel acusado de ser ‘ácido’ como un ícono del arsenal lleva a la leyenda del hombre unido

El ex portero del Manchester United, Peter Schmeichel, disparó el estilo de fútbol desde el Arsenal después de su reciente derrota por el Liverpool, pero la ex estrella de los Gunners Theo Walcott

Theo Walcott defendió al Arsenal a la luz de su derrota contra el Liverpool (Imagen: ¡se llama fútbol!)

La ex estrella del Arsenal, Theo Walcott, ha calificado el Manchester United Peter Schmeichel como «ácido» por sus comentarios destructivos sobre el estilo de juego del Arsenal en su derrota contra el Liverpool el domingo.

El lado de Mikel Arteta registró solo una toma en el objetivo en Anfield el fin de semana pasado cuando un hermoso difunto Dominik Szoboszlai Free-Free aseguró los tres puntos para los campeones gobernantes de Arne Slot. Posteriormente, el ex guardián del United, que anteriormente fue golpeado por los Gunners, golpeó el Arsenal por interpretar una «marca fea» con su enfoque de riesgo que algunos expertos sacudieron.

Walcott, quien representó a los Gunners desde 2005-2018, afirmó que el enfoque conservador de Arteta contra el Liverpool había trabajado en el primer fin de semana de Arsenal contra el Manchester United, donde los Gunners ganaron 1-0.

La limpieza de Schmeichel fue en realidad el resultado de las uvas agrias después de que United había perdido esa reunión contra sus rivales, a los ojos de Walcott.

«Bueno, funcionó en Man United, así que tal vez Schmeichel esté un poco agrio ese resultado», dijo Walcott refiriéndose al estilo de juego del Arsenal en el fútbol caliente! Podcast. «Porque hay momentos en que funciona. Pero el plan en esos juegos es permanecer en el juego y esta es la dinámica, y donde siento que Mikel Arteta está en este momento».

Peter Schmeichel no estaba contento con el estilo de juego del Arsenal contra el Liverpool (Imagen: Getty Images)

Refiriéndose al lucrativo apoyo que Arteta ha tenido en el mercado de transferencias este verano, Walcott agregó: «Ahora está equipado, el club realmente lo ha apoyado con inversiones y ahora tiene opciones en todas partes, pero le gusta volver a su [mantra] De: «Tenemos que permanecer en el juego».

«Jugué con gerentes, Arsene [Wenger] A veces, cuando estás en los juegos y estás así: «Solo trae otro adelante, porque aquí es donde puedes marcar más goles».

«Los gerentes están demasiado asustados para perder y este es el problema, porque ahora está perdido, todos mirarán de esta manera y dirán:» Bueno, perdieron, no fueron aventureros y jugaron con esa libertad. «Pero funcionó hasta cierto punto»

El Arsenal se perdió Bukayo Saka, mientras que el Capitán Martin Odegaard solo estaba lo suficientemente en forma para el banco. Sin embargo, una dependencia de las piezas y las esquinas vio el arsenal retrasado y las estacas XG contra el Liverpool, y Schmeichel permaneció enojado debido a su enfoque del juego.

El estilo de fútbol de Mikel Arteta ha sido criticado (Imagen: (Foto de Stuart MacFarlane/Arsenal FC a través de Getty Images))

«Nunca he querido en mi vida que un equipo ganara un partido de fútbol más que el Liverpool hoy. El Arsenal trae una marca de fútbol fea a nuestro juego», dijo, para jugar a Viale después de la victoria 1-0 de Liverpool. «No quiero insultar al Arsenal, pero su marca de fútbol es tan molesta de ver que está diseñada para explotar a los oponentes mientras espera piezas establecidas».

El Arsenal ha sido considerado especialistas en más de un año, y eso les ha ayudado a ganar varios juegos de alto perfil. En varias ocasiones, sin embargo, fueron criticados porque no pueden desbloquear equipos con una marca de fútbol que es agradable.

Los comentarios de Schmeichel también fueron compartidos por el ex defensor alternativo Gary Neville. «Lo mismo de siempre, los mismos viejos para esos fanáticos del Arsenal», dijo en los comentarios de Sky Sports.

«Han visto esto antes. Se ven cómodos en un gran juego, pero en este momento ese riesgo no tiene en su juego, que coraje para pensar que pueden ganar».