Pep Guardiola ya ha confirmado qué hará si el Manchester City es declarado culpable de 115 cargos

El Manchester City lleva más de dos años esperando el resultado de los 115 cargos que enfrenta la Premier League y, según se informa, se espera un veredicto pronto.

Pep Guardiola y Man City aún esperan el resultado de la audiencia por 115 cargos (Imagen: Héctor Vivas – FIFA, FIFA vía Getty Images)

Pep Guardiola ya ha confirmado que permanecerá en el Manchester City independientemente de cualquier condena por incumplimiento de las normas financieras, incluso si descienden.

Han pasado más de dos años y medio desde que el City fue acusado de violar las reglas del Fair Play Financiero (FFP) de la Premier League durante un período de nueve años, de 2009 a 2018.

El club todavía está esperando el veredicto sobre los 115 cargos que enfrenta la Premier League por las supuestas infracciones. La audiencia maratónica comenzó a mediados de septiembre del año pasado y se acercaba el primer aniversario de su finalización a principios de diciembre.

Un informe sugiere ahora que el City podría descubrir el resultado de su ataque a la Premier League durante el parón internacional de noviembre, que es el tercer parón de este tipo de la temporada hasta el momento. Será la penúltima vez que se paralicen las actividades de alto nivel esta temporada, y el próximo receso no se producirá hasta marzo.

El i Paper afirma que una fuente con conocimiento interno de cómo funcionan los casos de arbitraje les dijo que los expertos legales se están preparando para un veredicto a mediados de noviembre. También citan a una fuente que afirmó que las votaciones sobre el FFP, previstas para finales del próximo mes, podrían verse «completamente eclipsadas» por el caso, que podría implicar hasta 250.000 documentos.

La publicación afirma que varias figuras de los clubes de la Premier League esperan que se tome una decisión antes de fin de año, y una fuente habría dicho: «Se ha vuelto muy tranquilo y como ha estado sucediendo durante tanto tiempo, casi se olvida. Pero se puede desatar un infierno si aterriza».

Estas noticias podrían tener enormes implicaciones para el panorama de la Premier League esta temporada y más allá, especialmente en términos del futuro del City y el de su entrenador, Guardiola. El estratega español ha discutido previamente sus planes si el City fuera declarado culpable en la audiencia, insistiendo en que permanecería en el club incluso si descendieran a la Liga Uno.

El Manchester City podría recibir el fallo en noviembre (Imagen: Getty Images)

El año pasado firmó un nuevo contrato de dos años para extender su estadía en el club hasta 2027. Guardiola se ha convertido en el entrenador más exitoso del City desde que se unió al Etihad en julio de 2016, ganando seis títulos de la Premier League y el primer título de la Liga de Campeones del club.

Dijo en noviembre de 2023: «En este momento somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sé que la gente lo quiere. Lo sé, lo siento. Esperaré. Sólo espera y verás y después de que se pronuncie el veredicto, vendremos aquí y lo explicaremos».

«Pero no pensaré en absoluto en mi futuro (si) depende de que esté aquí o en la Liga Uno. Absolutamente. Hay más posibilidades de quedarnos si estamos en la Liga Uno que si estuviéramos en la Liga de Campeones».

En mayo de 2025 reafirmó su compromiso y aclaró comentarios anteriores sobre una posible pausa en el fútbol. Guardiola dijo: «No, no, no. No dije que me fuera ahora o al final de la temporada. Cuando termine aquí, no sé, en un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años me tomaré un descanso. No me retiraré, pero definitivamente me tomaré un descanso».

