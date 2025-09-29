Manchester City planeaba tener una fuerte ventana de transferencia de verano en 2017, pero no todos los que querían después de tratar con el Arsenal

Thomas Lemar se movió casi en el mismo verano que Kylian Mbappe y Bernardo Silva

Una de las banderas rojas más grandes de Pep Guardiola en su primera temporada que estuvo a cargo de Manchester City llegó a Mónaco. Su forma había sido demasiado inconsistente para desafiar a la Premier League contra el despiadado lado del Chelsea de Antonio Conte, pero todavía había una vaga esperanza para la gloria europea en manos de un hombre cuyo peor final de la Liga de Campeones fue una salida semifinal.

City fue favorita cuando fueron a Mónaco para la segunda etapa de su última colisión después de que una fiesta de fútbol en Etihad terminó en una victoria de 5-3. Todo lo que el blues tuvo que hacer era proteger su ventaja de dos goles y lo terminarían.

Además de esto como Guardiola, su idea de proteger el liderazgo, llevar el juego a Mónaco e imponer su fútbol a sus oponentes a ver el juego. Esto se sintió incómodo para muchos en el equipo de la ciudad cuando los primeros pensamientos para defender una ventaja de dos goles defenderían.

Finalmente, no hicieron ninguno y perdieron 3-1 para seguir su camino. Ese juego ayudó a fortalecer la convicción de Guardiola de que se necesitaban enormes cambios en el verano de 2017.

Vinieron, sin una pequeña ayuda de Mónaco. Bernardo Silva y Benjamin Mendy llegaron al Etihad por casi £ 100 como parte de un desmantelamiento de los campeones de la Ligue 1 que ascendieron a casi £ 300 millones en total; Kylian Mbappe fue las ventas principales, aunque la mayor parte del dinero de la Premier League vendría y ayudaría a transformar esa competencia.

City gastó más de £ 200 millones ese verano, pero estaba dispuesto a acercarse a £ 300 millones a medida que se acercaba el día de la fecha límite. Habían dejado en claro todo el verano que estaban interesados ​​en firmar a Alexis Sánchez del Arsenal y presionaron con fuerza en las últimas horas para hacer el trabajo.

El interés en Sánchez ya había tenido consecuencias, con uno de los jóvenes más talentosos del club que vio ese movimiento como una señal de que tenía que moverse. Es intrigante pensar qué podría haber sucedido si Jadon Sancho se hubiera quedado en el Etihad, pero fue vendido a Dortmund por £ 8 millones y su carrera dio un giro muy diferente.

City finalmente había aceptado un rango de £ 60 millones para Sánchez por el Arsenal, pero solo con la condición de que pudieran firmar un reemplazo. Ese verano volvieron a la tienda favorita de cada club y ofrecieron a Mónaco £ 92 millones para Thomas Lemar.

Afortunadamente, se aceptó iniciar una actividad de transferencia más vertiginosa, hasta que el jugador lo detuvo él mismo. Lemar fue probado por muchos clubes ese verano y se retiró para mudarse a Liverpool.

Con horas en la ventana, City tuvo que aceptar la derrota. No había suficiente tiempo para que el Arsenal convenciera a un Lemar involuntario de firmar por ellos, para que dejaran planes para firmar a Sánchez, por ahora.

El Chileen solo se había ido durante un año a su contrato, por lo que City tenía un interés, pero eso sería famoso por un United hambriento y salpicado. En cambio, Sánchez resume el desperdicio de talento en Old Trafford, porque la pensión de Sir Alex Ferguson con su momento más emblemático en el club es una participación de los anuncios de firma que aún te hará temblar tan fuerte que quieres tragar tu mano.

Además de Sancho, una parte indirecta del movimiento fallido para Sánchez, Raheem Sterling, finalmente se convirtió en la noticia principal. Guardiola todavía quería un finalista y Sterling no estaba convencido por una gran parte de esa temporada: Mikel Arteta tuvo que tranquilizarlo después de una sorprendente señorita en Burnley, pero el ex hombre de Liverpool lo cambió.

Cuando salió de la ciudad en 2022, había registrado más goles y asistencias que alguien que jugó para Guardiola que Lionel Messi y Kevin de Bruyne. Erling Haaland ciertamente lo superará, pero un récord de 120 goles y 85 asistencias sigue siendo un retorno increíble para un jugador de fútbol de clase mundial que podría haber sido expulsado si City hubiera recibido a su esposo en 2017.

Todo esto podría haber sido diferente si Lemar hubiera elegido el Arsenal en el día de la fecha límite en 2017, pero es probable que los fanáticos de Guardiola y la ciudad estén agradecidos de que no haya dado el increíble éxito que siguió.

