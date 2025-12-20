Pep Guardiola vence a las estrellas del Manchester City en la victoria sobre el West Ham

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, no quedó impresionado con la actuación de su equipo en la victoria por 3-0 sobre el West Ham.

Pep Guardiola dijo que el Manchester City debe mejorar si quiere ganar algo esta temporada después de estar insatisfecho con el desempeño que lo llevó a la cima de la Premier League. Una victoria por 3-0 sobre el West Ham parecía bastante cómoda como marcador, pero Guardiola expresó después del partido que podrían olvidarse de los cubiertos si no jugaban mejor con el balón.

Erling Haaland le dio al City la ventaja a los cinco minutos y Tijjani Reijnders puso el 2-0 a los Blues antes del descanso. Sin embargo, West Ham tuvo varias oportunidades de volver al juego antes de que Haaland agregara un segundo con la ayuda de una defensa cómica de los visitantes para ganar los tres puntos.

Mientras se prepara para las vacaciones de Navidad, Guardiola está encantado con la posición a la que ha llegado el City, pero le preocupan las mejoras que aún se necesitan. Compartió esos sentimientos con los jugadores después del partido en un vestuario que no era nada festivo.

«Siempre tengo que agradecer a Erling por los goles, pero hoy gracias a él y a Phil [Foden] y Nico O’Reilly nos ayudó mucho a crear este tipo de juegos. Estamos mejorando defensivamente. Lo visualizamos con el balón”, dijo.

«La forma de atacar depende de cómo defienden los rivales y hay que estar en los lugares y posiciones correctas para ser más fluido, pero ese no fue el caso para nosotros. Estoy contento, estamos cuartos en la Liga de Campeones y en las semifinales de la Copa Carabao, pero tenemos que mejorar la forma en que jugamos con el balón».

«De lo contrario, no bastará con llegar en marzo y abril para ser candidatos a ganar títulos. Quiero ser honesto conmigo mismo. Les dije a los jugadores: Feliz Navidad a todos, pero no será suficiente si no mejoramos. No mejorará».

El City ha regresado a la carrera por el título después de un comienzo de temporada difícil y es el equipo con el impulso, ya que esta fue su séptima victoria consecutiva en todas las competiciones y el Arsenal ha flaqueado últimamente. Guardiola ve cualidades en su equipo que pueden convertirlos en ganadores de títulos, pero necesita más si quieren aprovechar ese potencial.

“Allí estaremos”, añadió. «Si me siguen, estaremos allí, pero tenemos que mejorar. Conozco el nivel en Europa, en la Premier League, conozco al Arsenal y a los otros equipos y lo fuertes que son, eso no es suficiente. El espíritu está ahí, la temporada pasada no tuvimos el espíritu, la agresividad o el hambre, todas las cualidades que necesitan».

«No se trata de los mejores momentos y de lo buenas que sean las jugadas, hay algo que viene desde dentro y que nos permitirá recuperarnos del Mundial de Clubes. El siguiente paso es, con suerte, tener a Rodri de vuelta y tenemos que hacer muchas cosas mejor. No se puede olvidar a Jeremy [Doku], [Mateo] Kovacic, Rodri y Omar Marmoush no están. Rayan Ait-Nouri no está, pero lo necesitamos porque Nico O’Reilly no puede desempeñar su papel durante los 90 minutos de cada partido.

«Teníamos cuatro o cinco jugadores de la cantera en el banco. No me malinterpreten, estoy emocionado y feliz y estos muchachos son los mejores, nos siguen y dan su vida, pero si quieren llegar al siguiente paso, si juegan en un diamante como hoy o cinco atrás o cuatro, hay espacios de diferentes maneras y hay que estar en los lugares correctos. El juego posicional determinará el equipo. Hoy no estuvo bien».