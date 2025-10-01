Pep Guardiola tiene un sentimiento diferente cuando Man City regresa a Mónaco

El administrador del Manchester City, Pep Guardiola, lleva a su equipo de regreso a Mónaco a los ocho años atrás

Pep Guardiola

La última vez que Pep Guardiola Manchester City trajo a Mónaco, estaba abatido. Un gerente que nunca había fallado en llegar a la semifinal de la Liga de Campeones, pensó que ahora estaba a cargo de que había hecho las fases eliminatorias.

No había determinación de atacar su ventaja de 5-3, o defenderla ferozmente. En cambio, la incertidumbre gobernó y fue el equipo de rojo y blanco que la noche terminó triunfalmente.

Guardiola dejó a Mónaco sabiendo que su equipo tenía que ser desgarrado, pero lo más importante que conseguir jugadores técnicos era obtener nuevos reclutas que tenían hambre de los mayores premios. No fue una sorpresa que las llegadas de 2017 incluyan a dos jugadores de Mónaco que se atreven a soñar al llegar a la semifinal de la Liga de Campeones y Paris Saint-Germain derrotaron el título francés.

No funcionó para Benjamin Mendy, pero Bernardo Silva regresa a Mónaco como capitán de la ciudad, después de haber ganado seis títulos de la Premier League, la Liga de Campeones, la Copa Mundial del Club y cualquier otro honor nacional que sea más de una vez en Inglaterra. Junto con Guardiola, Silva asume la responsabilidad de restaurar el apetito de la ciudad como el mejor.

Desapareció la temporada pasada y City se convirtió en trofeos por primera vez desde 2017.

Sin embargo, en las últimas semanas han sido alentador. Cuatro victorias y un empate en todas las competiciones también han visto regularmente a Erling Haaland, Phil Foden encuentra su forma, Jeremy Doku lleva su juego a nuevos niveles, y varios otros impresionan.

Gary Neville puede estar seguro de que solo hay dos equipos en la carrera por el título y otros nombres se presentan como favoritos para la Liga de Campeones. Guardiola no puede hacer nada al respecto, ya que el número de falsos amaneceres tuvo en 2025, pero llega a Mónaco esta semana con un brillo en los ojos.

«La temporada pasada no fue buena. No es importante [what people think]»Dijo.

«Lo importante es que si continúas y mejoras cada vez más, serás una competencia, pero debes ganarlo. Fuimos una competencia la temporada pasada y terminamos 23.

«Paso a paso. Hemos hecho tres puntos contra un top como Napoli, tenemos que ganar todos los partidos en casa y uno o dos carreteras. Creo que no más allá de eso y Brentford.

«Tal vez trague mis palabras, pero me encantan muchas cosas que veo. Tenemos que mejorar y dar medidas en nuestro juego, no nuestra mentalidad, pero en la forma en que jugamos tenemos que dar un paso adelante.

«Pero lo haremos. Estoy muy positivo con eso. Estoy tan obsesionado con el equipo que juega mejor y mejor».

Mónaco será una prueba decente para la ciudad, si no definir. No se pueden colocar en el mismo grupo que el Arsenal o el Liverpool, pero han cubierto la Ligue 1 en las primeras etapas y ciertamente están en el nivel de equipos donde los Blues lucharon tanto contra la temporada pasada.

Guardiola considera seis puntos de seis como un marcador importante para la mentalidad de sus jugadores, al igual que valía la pena vencer a Napoli como una mejora en comparación con la apertura del año pasado en casa al Inter. El hecho de que todavía esté motivado para mejorar el equipo es una gran ventaja, especialmente en vista del hecho de que las cosas se ven tan sombrías a fines de agosto.

Una ganancia de la ciudad en Mónaco no puede convertirse en un trofeo para un trofeo esta temporada, pero donde Guardiola dejó el Kote d’Azur hace ocho años, sabiendo que había un fin que se acercaba aquí, hay los brotes verdes de algo nuevo.