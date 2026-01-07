Pep Guardiola se reunió con Sir Alex Ferguson para hablar sobre el trabajo del entrenador del Manchester United

Sir Alex Ferguson quería que Pep Guardiola fuera entrenador del Manchester United

Sir Alex Ferguson tuvo una reunión secreta con Pep Guardiola (Imagen: Getty Images)

Sir Alex Ferguson hizo una vez un audaz intento de convencer a Pep Guardiola para que se convirtiera en entrenador del Manchester United.

El legendario escocés se reunió en secreto con el español para discutir la posibilidad de que tomara el relevo, pero sus esfuerzos fueron en vano. En los 13 años transcurridos desde que Sir Alex dejó el cargo de técnico del United, el club ha intentado (sin éxito) cerrar la enorme brecha que dejó su partida.

En ese período se han nombrado y destituido seis directivos a tiempo completo, el más reciente de los cuales es Rubén Amorim, que perdió su puesto el lunes. Sin embargo, gran parte de esa inestabilidad podría haberse evitado si Ferguson hubiera convencido a Guardiola para que lo sucediera en Old Trafford.

Los dos hombres se conocieron en un restaurante de Nueva York en 2012, poco antes de lo que resultó ser la última campaña de Ferguson a cargo de los Red Devils. En ese momento, Guardiola acababa de comenzar un año sabático en el fútbol después de una etapa de cuatro años de gran éxito en el Barcelona.

Aunque Ferguson no había fijado oficialmente una fecha para su retirada, esencialmente le presentó a Pep una invitación abierta para que lo sustituya. Al reflexionar sobre la reunión de 2014, Guardiola bromeó diciendo que no estaba del todo convencido de que realmente le hubieran ofrecido el puesto. Culpó a la diferencia de idioma (y al notoriamente fuerte acento de Glasgow de Ferguson) por la confusión.

Ferguson quería que Guardiola le sucediera en el United (Imagen: Getty Images)

‘Él me invitó [a] súper restaurante y lo pasamos muy bien», recuerda. «Mi inglés [was] no tan bueno [and] Sir Alex hablaba un poco rápido, a veces me costaba entenderlo.

“Por eso no entendía si recibí una oferta o no”, se ríe. «Fue una cena agradable, como siempre fue conmigo cuando comencé como entrenador. Fue muy amable y pasamos un rato muy, muy agradable juntos».

Al final no salió nada. En enero de 2013, Guardiola fue confirmado como entrenador entrante del Bayern de Múnich, asumiendo el mando a partir de ese verano.

Guardiola aceptó fichar por el Bayern de Múnich unos meses después de conocer a Sir Alex (Imagen: AFP vía Getty Images)

«No pude hacerle una propuesta directa. [Guardiola] porque la jubilación no estaba en mi agenda en ese momento”, explicó Ferguson en su libro de 2015. Principal.

«Ya había ganado una cantidad envidiable de trofeos con el Barcelona… y yo lo admiraba enormemente. Le pedí a Pep que me llamara antes de aceptar una oferta de otro club, pero no lo hizo y acabó fichando por el Bayern de Múnich en julio de 2013».

En cambio, siguiendo otra sugerencia de Ferguson, el United nombró a David Moyes. Su paso como técnico resultó catastrófico y terminó con su despido apenas diez meses después.

Tras el rechazo de Guardiola, el United contrató a David Moyes (Imagen: Getty Images)

Guardiola finalmente llegaría a Manchester después de tres temporadas en Baviera, pero fue el conjunto azul de la ciudad el que lo aseguró.

Desde su nombramiento en 2016, el Manchester City de Guardiola domina la Premier League. En 2023 ganó seis títulos de liga, dos Copas FA y la Liga de Campeones. También se convirtió en el primer equipo en la historia de la competición en conseguir cuatro títulos consecutivos y siguió siendo el único club en superar la marca de los 100 puntos en una sola campaña.

Mientras tanto, el United ha tenido grandes dificultades en los años transcurridos desde la llegada de Guardiola a Inglaterra. Están lejos de la lucha por el título y terminaron la temporada 2024/25 en el puesto 15, un récord del club.

Guardiola se unió al Man City en 2016 y lo ha convertido en la fuerza dominante del fútbol inglés. (Imagen: PA)

Esa sombría situación, exacerbada por la creciente fricción entre Amorim y la jerarquía del club en los últimos meses, finalmente resultó en la salida del técnico portugués a principios de esta semana. A Darren Fletcher se le ha otorgado el control interino, mientras que, según los informes, el ex entrenador Ole Gunnar Solskjaer está siendo considerado como un reemplazo temporal mientras continúa la búsqueda de un nombramiento a largo plazo.

Como resultado, al comienzo de la próxima temporada, United puede haber tenido trece entrenadores diferentes desde que Ferguson se retiró: un cambio notable para un club que alguna vez fue sinónimo de continuidad y planificación a largo plazo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el hombre que Sir Alex esperaba que tomara su mando ha construido una dinastía rival, transformando a un vecino en la potencia que define a una generación.

La historia del fútbol a menudo se define por pequeños márgenes, encuentros cortos y oportunidades que se escapan. Para el United, esa cena en Nueva York podría ser recordada para siempre como el momento definitivo de la puerta corrediza.