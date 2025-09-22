Gabriel Martinelli anotó un ecualizador de 93 minutos para el Arsenal contra el Manchester City el domingo por la tarde

Jurgen Klopp advirtió a Pep Guardiola indirectamente sobre una estrella del Arsenal que arruinó su domingo por la tarde (Imagen: Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images)

Jurgen Klopp una vez llamó a Gabriel Martinelli como el «talento del siglo» y la estrella del Arsenal ha demostrado por qué el ex gerente del Liverpool es un gran admirador con su actuación contra el Manchester City.

Martinelli anotó un fabricante final de igualdad de jadeo en el lado de Pep Guardiola después de que el abridor de noveno minuto, Van Erling Haaland, parecía ser el ganador del partido visitante. City parecía estar en el camino el domingo por la tarde para otra victoria importante sobre el Arsenal, después de haber liderado la mayor parte del juego en el estadio Etihad.

A pesar del hecho de que el Arsenal posee a los propietarios y creó más oportunidades y rincones, parecía que sus esfuerzos eventualmente demostrarían ser infructuosos. Sin embargo, el juego dio un giro dramático cuando Martinelli fue presentado en el minuto 80.

El jugador de ala ha transferido el balón sobre el portero Gianluigi Donnarumma en los últimos momentos del juego, dejando a Guardiola con huevo en la cara sobre sus sustituciones defensivas en el último cuarto de hora. Klopp había enfatizado previamente el talento excepcional de Martinelli después de un emocionante empate de 5-5 entre Liverpool y el Arsenal en la Copa de la Liga en 2019, que Liverpool finalmente ganó en el castigo.

El alemán dijo sobre el entonces de 18 años: «Martinelli tiene casi la misma edad (que mi joven equipo), pero es un talento del siglo, es un delantero increíble, por lo que es realmente difícil.

«Es realmente increíble. Tan joven, se ve tan maduro, es una buena amenaza. Sí, parece un jugador realmente decente. No quería colocar una mochila [pressure] En su espalda con esto, pero realmente me gustan los buenos jugadores de fútbol y claramente es muy bueno. «

Gabriel Martinelli obtuvo la última sonrisa sobre Manchester City (Imagen: Catherine Ivill – Ama/Getty Images)

Desde entonces, el extremo brasileño ha marcado 53 goles y ha proporcionado 30 asistencias para 230 viajes para los Gunners, que reclaman una Copa FA y un escudo comunitario en el camino. En el escenario internacional, el atacante tiene una medalla de oro olímpica con Brasil, que se ganó en 2021 cuando solo tenía 19 años.

Martinelli recientemente deslizó la jerarquía en el Emirates Stadium, como Ethan Nwaneri, Leandro Trossard y Noni Madueke prefieren los flancos para él.

Sin embargo, el acabado inteligente del reemplazo a lo largo de Donnarumma arrojó a los Gunners el punto, de modo que su participación en la carrera de campeonato temprano con Liverpool se mantuvo en esta campaña.

El gerente Arteta elogió al joven de 24 años, mientras señalaba la «energía y actitud» del joven extremo, a pesar de que entró en juego. Él dijo: «Tuvimos un muy buen impulso y lo pasamos muy bien.

Pep Guardiola arruinará una serie de oportunidades perdidas contra el Arsenal (Imagen: Justin Setterfield/Getty Images)

«Está nuevamente en un muy buen momento después del juego que tuvo en Bilbao y probablemente ganó ese período más, pero su energía nuevamente, su actitud fue realmente buena y es por eso que tuvo el impacto que hizo para el equipo nuevamente».

Mientras tanto, Guardiola arruinará la oportunidad de obtener otro sobre su antiguo estudiante Arteta. La ciudad está en la mesa de la Premier League en el noveno lugar después de haber perdido la oportunidad de saltar al quinto lugar con los Gunners y Crystal Palace.

La atención de Guardiola ahora está dirigida a una reunión de la tercera ronda de la Copa Carabao al equipo de la liga Huddersfield el miércoles, seguido de una colisión de la Premier League en casa a Burnley. City buscará una posición en la parte superior de la mesa de competencia antes de la ruptura internacional de octubre.