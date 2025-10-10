Pep Guardiola se enfrenta a una decisión difícil del Manchester City, ya que tres jugadores clave podrían quedar eliminados

El Manchester City probablemente tendrá menos lesiones tras el parón internacional, pero Pep Guardiola podría suponer un problema de selección.

Pep Guardiola podría afrontar algunas difíciles conversaciones de selección a finales de este mes

El tamaño de la plantilla ha sido un tema de discusión recurrente dentro del Manchester City en los últimos meses. Después de aceptar que necesitaba más jugadores después de que una crisis de lesiones descarrilara la temporada pasada, Pep Guardiola enfrió ligeramente la idea durante el verano.

El argumento de la temporada pasada fue que un calendario que exigía más jugadores que nunca hacía que el deseo habitual de Guardiola de tener un equipo con pocos números fuera un riesgo innecesario.

Pero luego llegó la ventana de transferencias y, a medida que el tamaño del equipo crecía, Guardiola expresó su preocupación por tener que decirles a los jugadores que estaban siendo excluidos. Esa siempre ha sido su principal preocupación al tener un grupo que considera demasiado grande.

En última instancia, el City probablemente terminó en el camino correcto, y eso no ha causado ningún problema hasta ahora, pero con la salud del equipo a la vista, es posible que Guardiola tenga que tomar algunas de esas decisiones difíciles más temprano que tarde.

El City tiene actualmente 21 jugadores del primer equipo aptos y disponibles para ser seleccionados (incluido el portero tercero Marcus Bettinelli y el mediocampista Kalvin Phillips), mientras que cuatro siguen sin estar disponibles.

Ese cuarteto está formado por Abduokodir Khusanov, Rayan Ait-Nouri, Rodri y Omar Marmoush, pero los cuatro podrían regresar tras este parón internacional. Khusanov, Ait-Nouri y Marmoush habían estado considerando regresar poco después del parón de octubre y Rodri insistió en que la lesión que lo obligó a estar fuera contra Brentford no lo dejaría fuera por más de dos semanas.

Un equipo completamente en forma le daría a Guardiola 25 jugadores senior, aunque ese número podría al menos reducirse a 23 con Bettinelli, quien conoce su estatus como tercer portero, y Phillips, quien puede depender de la eliminatoria de cuarta ronda de la Copa Carabao en Swansea para otro partido.

Todavía habría 23 jugadores compitiendo por la selección en un equipo de 20 hombres de la Premier League. Quedarán tres chicos de otoño cada fin de semana y Guardiola tendría que decidir quiénes son.

Seamos realistas, los días en que todos los miembros de ese equipo estén disponibles para ser seleccionados serán pocos y espaciados, pero por el momento parece una clara posibilidad al menos en algún momento de este mes, entonces, ¿quién se perdería esto?

El regreso de Ait-Nouri podría ejercer presión sobre Nico O’Reilly, aunque la forma y versatilidad del joven de 20 años lo convierten en un probable miembro del equipo, en parte gracias a su inclusión en el equipo de Inglaterra esta semana. Si Khusanov vuelve a estar en forma, Nathan Aké seguramente abandonará, dadas las opciones defensivas que tiene en reserva.

Kovacic podría abandonar el centro del campo. El croata no jugará todavía esta temporada tras ser operado del tendón de Aquiles en verano. Rodri, Nico González, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Rayan Cherki y Phil Foden ofrecen suficiente cobertura en esa zona en una selección de la jornada, mientras que Rico Lewis y O’Reilly también pueden jugar allí.

Encontrar espacio para Marmoush probablemente sea un poco más difícil. Guardiola se mostrará reacio a dejar fuera a Jeremy Doku o Savinho. Oscar Bobb estuvo impresionante en la victoria contra Brentford, pero podría ser el jugador que dejara paso por completo.

Alternativamente, Guardiola podría cortar a uno de sus laterales derechos de reserva. Si Khusanov vuelve a ocupar ese puesto, el City tendría a John Stones como cobertura, además de a Lewis y Matheus Nunes. Si quisiera más delanteros en el equipo, uno de Lewis o Nunes podría dejar paso.

Ciertamente hay opciones para Guardiola, pero si alguna vez llega el punto en el que tiene que dejar a algunos jugadores veteranos fuera del equipo de la jornada de la Premier League, esas conversaciones tampoco serán fáciles para él.

