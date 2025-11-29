Pep Guardiola se defiende de las famosas acusaciones del Manchester City con una reveladora respuesta en la rueda de prensa

El Manchester City juega hoy contra el Leeds en la Premier League después de una semana que ha afectado la confianza en el Etihad.

Pep Guardiola respondió a las sugerencias de que es culpable de pensar demasiado en las selecciones de equipo

Pep Guardiola admitió que era consciente de las posibles consecuencias de hacer 10 cambios en su plantilla del Manchester City contra el Bayer Leverkusen, pero respondió a las acusaciones de que estaba pensando demasiado en la selección de su equipo. El técnico del City anunció los cambios para el partido de la Liga de Campeones a mitad de semana, pero vio que la apuesta le resultó contraproducente.

Acusó a sus jugadores de jugar con el freno de mano puesto y de no tomar suficientes riesgos, ya que sufrieron una derrota por 2-0 que complicó su campaña europea. Desde entonces, Guardiola asumió la responsabilidad de crear demasiadas oportunidades y prometió no repetir ese error en la Premier League o la Liga de Campeones.

Pero antes del partido de Etihad contra Leeds el sábado, reveló que era consciente de las críticas que recibiría si su estrategia de selección no daba sus frutos. Los fanáticos están dirigiendo el camino de Guardiola y el City después de derrotas consecutivas que han aumentado las apuestas antes de un regreso a la Premier League, pero el jugador de 54 años dijo que no rehuirá grandes decisiones en el futuro a pesar de verse afectado por los acontecimientos del martes. Puso como ejemplo la convocatoria para jugar contra Rico Lewis en el Villarreal, cuando el canterano salió de la nada para ganar el premio al mejor jugador del partido.

«Asumo toda la responsabilidad», dijo. «Si hago diez cambios, sé que las consecuencias serán malas. Lo sé. Sucedió. Y es fácil para mí poner a los mismos jugadores, encogerme de hombros e ir por Erling, Rubén y Bernardo». No hay problemas. ¿Crees que no pienso en eso cuando dejo a Rico? [Lewis] contra el Villarreal y la cosa va mal y todo el mundo va a decir ‘¿qué está haciendo Pep?’ Conozco mis consecuencias, pero al mismo tiempo lo he hecho muchas veces.

«La gente dice que siempre piensa (demasiado). Eso está bien. Ese punto de vista es que si piensas mucho, es malo. Pero conozco las consecuencias, pero sé que como equipo tenemos que hacerlo».

«Es el equipo que tenemos con su calidad el que tiene que hacerlo. Tenemos un partido ahora, luego otro dentro de tres días y otro dentro de tres días. Un día tendré que hacer cambios. Pero diez son demasiados».

Pensar en las selecciones de equipos y las formaciones tácticas es un trabajo que Guardiola ha seguido durante los últimos nueve años en el Etihad. Aunque no se ha dirigido tanto a él últimamente, fue planteado regularmente como una crítica en sus primeros años, especialmente en los partidos importantes de la Liga de Campeones, mientras intentaba que el City superara la línea en la competición que más valoraba.

Tras plantear el tema durante su rueda de prensa previa al partido ante el Leeds, Guardiola se defendió de estas acusaciones.

“Me encanta”, dijo. «¿Crees que pensar es un problema, como ser humano? Puedo hacer una lista de cuándo pienso mucho y eso funciona. Después de eso soy un genio».

«Tomo mi decisión por lo que es mejor para el equipo en ese momento, sabiendo que podría estar mal. Acéptelo. He hablado con los jugadores de que puede suceder y los apoyo, pero les pido que lo intenten. Sólo les pido que lo intenten».