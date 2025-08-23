Pep Guardiola se burla del concierto de Oasis Etihad como una ciudad de hombre hace una cosa esta temporada: «Estoy bastante seguro»

Pep Guardiola habló por la colisión de la Premier League de Man City contra el Tottenham Hotspur

Noel Gallagher y Pep Guardiola (Imagen: (Michael Regan/Getty Images))

Pep Guardiola cree que un concierto de Oasis tendrá lugar en el Etihad el próximo verano si Manchester City ganará el título de la Premier League esta temporada. City comenzó su nueva campaña de la Premier League el fin de semana pasado con una victoria por 4-0 sobre Wolverhampton Wanderers en Molineux.

Erling Haaland anotó dos veces, mientras que la nueva firma de Tijjani Reijnders también quedó impresionado por la ciudad, cuando City mostró por qué son los segundos favoritos con los corredores de apuestas para ser campeones coronados. El lado de Guardiola perdió el título de Liverpool la temporada pasada, que es inclinado por muchos para mantener su corona esta temporada.

Pero Guardiola, quien habló antes del partido en casa contra el Tottenham Hotspur antes del juego en casa, afirmó que un título de competencia para su equipo dará como resultado un concierto de Oasis en el Etihad el próximo verano de esta temporada.

«Sucederá, estoy bastante seguro, hablaré con Noel», respondió Guardiola cuando se le preguntó a Joe Hart sobre la perspectiva del Etihad que organiza un concierto de Oasis ganador del título.

La gira Oasis Live ’25 se anunció en agosto pasado, dos días antes del 30 aniversario de su álbum debut, ciertamente quizás

Después de los espectáculos en el Reino Unido, la banda ahora está en Estados Unidos y Guardiola fue uno de los miles de asistentes durante la primera noche en Heaton Park el mes pasado.

Y en una entrevista separada con Sky Sports, el jefe de la ciudad, que también administró el Barcelona y el Bayern de Múnich, elogió a Oasis como la «mejor banda de los últimos 50 años».

Él dijo: «Fue realmente bueno. La primera vez que estuve en este país fue divertido. La primera vez aquí en Manchester.

«Vinieron aquí después de muchos, muchos años. Han sido la mejor banda de rock en los últimos 50 años. Y me alegro de que haya vuelto.

«Es la primera vez que conocí a Liam. Noel con el que he estado muchas veces (en los juegos de la ciudad) pero Liam que nunca antes había conocido y lo conocí para el concierto y fue muy agradable».

Antes de agregar: «No sé cuántos países están agotados, pero eso significa lo buenos que han sido. Cuando (la gente) dice que este equipo será uno de los mejores, siempre digo:» Pregúntame después de 25 años. «

«Si la gente todavía habla de ese equipo, fue un buen equipo. Es como un libro, si la gente lee el mismo libro después de 25 años, ese es un buen libro.

«Es como Oasis, ¿no? Regresan y están agotados en todo el mundo, es porque son buenos. De lo contrario, no se agotará».