Pep Guardiola se adelantó nueve meses con su predicción de £ 50 millones para que el Manchester City salvara su temporada

Pep Guardiola elogió a Nico González en febrero, pero el centrocampista del Manchester City se ha tomado su tiempo para alcanzar su mejor nivel.

Nico González ha estado en excelente forma con el Manchester City últimamente

La noche del miércoles en el Etihad no fue del todo positiva para el Manchester City. Hubo otra victoria, otro gol de Erling Haaland, una clase magistral de Phil Foden y otra sensación de impulso.

Pero es fácil olvidar que la noche empezó mal y que cuando llegó la ficha del equipo, nuevamente faltaba el nombre de Rodri. No hay nada de qué preocuparse, insistió Pep Guardiola, y a las 23:00 horas nadie estaba realmente preocupado.

Guardiola ya ha pronosticado que Rodri no volverá a su mejor nivel hasta el próximo verano, pero no hay duda de que hay cierta preocupación en torno al jugador de 29 años, a quien le resulta cada vez más difícil recuperarse casi 14 meses después de sufrir una lesión del ligamento cruzado que efectivamente puso su carrera en suspenso.

La semana pasada resume la naturaleza intermitente de la temporada de Rodri. No estaba lo suficientemente en forma para jugar contra el Swansea, volver al banquillo y ser titular en el último minuto contra el Bournemouth, y luego volver a salir cuando el Borussia Dortmund llegó al Etihad. Por el momento, cada vez que Rodri está disponible para el City se siente como una ventaja.

Ha jugado seis partidos esta temporada, pero ninguno desde el 1 de octubre, y sólo ha participado en dos de los últimos ocho partidos, para un total de 23 minutos de fútbol. Ponerlo en plena forma y mantenerlo en forma está resultando una tarea difícil.

Sin embargo, la razón de la falta de alarma general en estos momentos no es el boletín de fitness bastante optimista. Es evidente que Rodri no estará lo suficientemente en forma para ser titular contra el Liverpool y quién sabe cuándo estará listo para volver a ser titular en un partido con los Blues.

En cambio, parece que el drama en serie sobre cómo el City se las arreglará sin él ha terminado. Se retiró porque Nico González ahora es ese tipo. No, Rodri, no hay problema, y ​​hacía tiempo que el City no podía decir eso.

Lo mejor que se puede decir sobre la ausencia de Rodri y las apariciones de González como suplente es que realmente no ha sido un tema de conversación desde hace algunas semanas. Las actuaciones del jugador de 23 años alivian la presión sobre Rodri para que se obligue a jugar y se arriesgue a sufrir más contratiempos.

La visita del Liverpool al Etihad este fin de semana normalmente podría ser un momento para preocuparse por la disponibilidad de Rodri. Es el tipo de juego en el que necesitas un mediocampista que pueda poner fin a sus contraataques.

Pero sin el ganador del Balón de Oro de 2024, será González quien entrará y no habrá motivo importante para la introspección y la preocupación ante la llegada de los campeones de la temporada pasada.

Sería la cuarta apertura consecutiva de González, apenas la segunda en su carrera en el City, y habría sido titular en seis de los últimos siete. Lo llamativo del partido que no fue titular es que se le echó mucho de menos en la derrota en Villa Park.

De alguna manera, el ex centrocampista del Porto solo ha disputado 30 partidos con el club desde su traspaso de £ 50 millones en enero, pero ha aportado muchísimo.

Guardiola lo calificó de ‘mini-Rodri’ apenas transcurrido el segundo de esos partidos, una frase que llegó demasiado pronto y posiblemente presionó demasiado a un jugador que todavía estaba aprendiendo e intentando adaptarse a una nueva competición a mitad de temporada.

Unos meses más tarde, Guardiola había relegado a González a los márgenes y hubo momentos durante el verano en los que parecía que su carrera en Etihad no duraría más de seis meses. Al inicio de temporada estuvo en el banquillo durante cuatro partidos consecutivos tras ser titular en los dos primeros de la campaña.

Pero perseveró y aprovechó al máximo las oportunidades que se le siguieron presentando. El City ha ganado los últimos siete partidos en los que González ha sido titular y eso en sí mismo parece una estadística reveladora.

Está claramente en su mejor forma desde que se mudó de Portugal a mitad de temporada y será uno de los primeros nombres en la lista del equipo contra el Liverpool este fin de semana. El mini-Rodri del City ya está a la altura.