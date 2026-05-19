Pep Guardiola rompe el silencio sobre su futuro en el Manchester City

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, habló con los medios tras el partido de la Premier League contra el Bournemouth.

Pep Guardiola anima a la afición del Manchester City tras el empate ante el Bournemouth

Pep Guardiola ha hablado por primera vez de su futuro en el Manchester City, negándose a confirmar o desmentir que dejará los ‘blues’ este verano.

El lunes por la noche se supo que Guardiola dejaría el Etihad después de una década de trofeos, pero no hubo noticias oficiales del club ni del hombre mismo.

Sky Sports no preguntó a Guardiola sobre su futuro antes del partido contra Bournemouth, ya que el City necesitaba una victoria para llevar la carrera por el título de la Premier League al último día. La emisora ​​dijo que sería injusto hacer preguntas sobre ese tema y en lugar de eso preguntó si los informes habían afectado la preparación del City para el partido.

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Pero después del partido se le pidió al jefe del City que aclarara su posición y dijo que confirmaría sus planes futuros al final de la temporada una vez que haya hablado con el presidente de los Blues, Khaldoon Al Mubarak.

“Podría decir que me queda un año de contrato y con conversaciones que he tenido durante muchos, muchos años, siempre desde mi experiencia, cuando anuncias lo que anuncias durante la competencia es un mal, mal resultado”, dijo.

«Como comprenderán, la primera persona con la que tengo que hablar es mi presidente, porque hemos decidido que al final de la temporada nos sentaremos y hablaremos. Es así de simple. Y después tomaremos la decisión».

«Escuchen, me queda un año de contrato, no les voy a decir eso aquí porque tengo que hablar con mi presidente, mis jugadores y mi personal. Si jugamos para la Copa FA, antes de clasificarnos para la Liga de Campeones, jugaremos para la Premier League. Sólo hay una cosa en mi mente y el enfoque es tratar de llevar al equipo a los puntos más altos y lo hemos hecho».

«Soy el hombre más feliz del mundo por trabajar en este club, este club es simplemente extraordinario. Cuando termine la temporada para nosotros, queremos llegar al último partido con nuestra afición, pero sé que vendrán. En diez temporadas han estado bien en muchos momentos y eso es lo que tenemos que hacer hasta el final».