Pep Guardiola responde a la destitución de Rubén Amorim del Man United: «Podría haber estado cerca del Arsenal»

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, se pronunció sobre la decisión del Manchester United de despedir a Rubén Amorim.

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, cree que el técnico despedido del Manchester United, Rubén Amorim, no estuvo lejos de construir un equipo capaz de desafiar en la cima de la Premier League. Guardiola se enfrentó a los medios el martes antes del partido de la Premier League del City contra Brighton el miércoles y se le preguntó sobre la decisión del United de despedir a Amorim.

Los Rojos están sextos en la tabla, pero el portugués recientemente cayó en la jerarquía del club, dando una conferencia de prensa extraordinaria después del empate del fin de semana contra el Leeds en lo que finalmente resultó ser su último acto como técnico del United.

Guardiola, que ha estado a cargo del City durante casi una década, cree que los entrenadores tienen cada vez menos tiempo para generar un impacto ahora que Amorim deja Old Trafford después de 14 meses en el cargo. Y el jefe de Etihad señaló tres partidos en casa que obstaculizaron a Amorim, y perder puntos en Old Trafford significó la diferencia entre terminar sexto o desafiar a los tres primeros actuales de Arsenal, City y Aston Villa.

«Al igual que lo que pasó con Enzo (Maresca, que fue despedido por el Chelsea a principios de este mes). No puedo decir nada sobre el respeto de los jugadores y las instituciones. Como Enzo, él (Amorim) es un gran entrenador. La decisión la tomaron nuestros vecinos. Le deseo a Rubén todo lo mejor en el futuro».

Guardiola añadió: «No creo que haya un país en el que estés seguro si no ganas partidos. Normalmente no importa si es el pasado o el presente si no obtienes resultados. Te contratan con una perspectiva para tus ideas y te despiden si obtienes resultados».

«A veces se necesita proceso y tiempo. En el United juegan tres partidos en casa: contra el Everton, que tuvo 10 contra 11 durante 70 minutos, contra Bournemouth y Wolves. Podrían haber estado cerca del Arsenal.

«Las diferencias son muy pequeñas y ahora se ve que el United ha tenido muchas ausencias como las que tenemos ahora. Es difícil con jugadores en la Copa Africana de Naciones y jugadores clave no disponibles».

El United sólo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos en casa, venciendo al Newcastle en el Boxing Day. El Everton, con diez hombres, derrotó al equipo de Amorim por 1-0, mientras que West Ham, Bournemouth y Wolves sumaron un punto en Old Trafford.