Pep Guardiola quiere un cambio de cambio de transferencia mientras Man City se está preparando para el día de la fecha límite

Se espera que el Manchester City esté activo el día de la fecha límite, pero el final de la ventana de transferencia se complica por su largo viaje a Brighton.

Hugo Viana tiene unos días ocupados por delante mientras completa las acciones de transferencia de la ciudad

Manchester City tratará de completar una serie de acuerdos de transferencia durante los últimos dos días de la ventana mientras se apresura para recortar al equipo Pep Guardiola para la fecha límite el lunes a las 7 p.m.

Los intentos de vender jugadores como Manuel Akanji e Ilkay Gundogan y la incertidumbre sobre un movimiento para el portero Eminson y traer a Gianluigi Donnarumma como reemplazo han agregado una sensación de confusión en torno a Etihad.

Cuando se cierra la ventana, City jugó tres partidos de la Premier League. La apertura de la campaña se ve perturbada para muchos clubes por los constantes intentos de hacer tratos y el ruido que viene con una ventana de transferencia moderna. Ha tenido un cierto efecto en el departamento de guardianes de la ciudad, con incertidumbre sobre quién se quedará e irá y quién será la primera opción esta temporada.

Guardiola se negó a culpar a esos problemas por la derrota de la semana pasada contra el Tottenham, pero dijo que los gerentes y los jugadores prefieren cerrar la ventana antes del comienzo de la temporada, solo por el dinero que los hombres quieren hacer un trato más largo.

«Creo que los jugadores y los gerentes quieren cambiarlo», dijo Guardiola sobre la fecha límite actual. «Pero los presidentes y los CEO quieren hacer tratos un poco más.

«Pero no perdimos espuelas como resultado. En otras temporadas hemos perdido y ganado en esta situación.

«El estado de ánimo y la incertidumbre para los jugadores pueden ser mejores, pero el lunes cerrará aquí y en saudí y Turquía, es más largo».

Eso aún puede tener un impacto en la ciudad, con Ederson buscado por Galatasaray, mientras que Gundogan también podría mudarse a una de esas dos competiciones.

Guardiola ha dejado en claro a algunos de sus jugadores que lucharán esta temporada durante minutos si no se mueven, pero no tiene problemas con la forma en que los jugadores fueron tratados en el verano.

«Nunca puedo tener una queja sobre la forma en que el club trata a los jugadores», dijo. «Es lo que es. Voy a cambiar? No, así que tengo que adaptarme».

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.