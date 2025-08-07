Pep Guardiola quiere tomar una decisión de Man City Squad para Palermo Friendly

Manchester City viaja a Palermo para su última pretemporada amigable, pero Pep Guardiola probablemente no traerá tantos jugadores como pueda

Pep Guardiola

No se espera que Pep Guardiola lleve a todos sus jugadores de Manchester City a Palermo mientras quiere completar los preparativos para la nueva temporada. Los Blues llevan al lado siciliano en su último amistoso el sábado por la noche antes de ir a Molineux una semana después del comienzo de su campaña de la Premier League.

Dado que el partido está en contra de un club de fútbol colega -City y se transmite en los canales de la ciudad, los Blues pueden tratar el juego como quieran. Han decidido tratar el viaje como una competencia de carretera de Champions League.

Eso significa un vuelo de la tarde el día anterior al juego después del entrenamiento en Manchester, con Pep Guardiola y un jugador y luego hablar con los medios en el estadio. También significa que se necesita un equipo de jugadores, que probablemente se anunciará el viernes.

Jack Grealisk, quien contactó a Everton esta semana con City, se quedó del equipo de la Copa Mundial del club para priorizar un movimiento y podría omitirse contra Palermo, incluso si no lo hubiera aceptado. James McAtee es otro que se puede dejar en casa, a pesar de entrenar con el grupo en Manchester, así como a Claudio Echeverri y Stefan Ortega.

Hay una decisión sobre Rodri dado su plan de acondicionamiento físico de estar listo para el juego de los Wolves y Nico O’Reilly estuvo ausente en el entrenamiento esta semana con un pequeño problema, mientras que también puede haber otras carreteras que apuntan a posibles resultados.

Guardiola dijo en varias veces que no puede trabajar con un equipo tan grande y que se mostró durante una sesión de entrenamiento que se realizó esta semana en la Academia de Fútbol de la Ciudad que estaba abierta a los fanáticos. Un ejercicio de ataque que formó una parte significativa de la sesión hizo que cinco jugadores pateen los talones en la otra mitad del campo, porque había demasiados jugadores para la rutina.

Kalvin Phillips y Mateo Kovacic permanecen fuera de juego después de la cirugía en el verano y no viajarán a Italia. Phillips no formará parte de los planes de Guardiola para la temporada, pero se espera que sea Kovacic.

City asumirá contra Wolves el próximo sábado a las 5.30 pm mientras busca recuperar su corona de la Premier League de Liverpool.

