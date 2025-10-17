Pep Guardiola quiere que Jack Grealish se reúna mientras el técnico del Manchester City comparte sus verdaderos sentimientos

Jack Grealish no es elegible para enfrentar al Manchester City debido a las reglas de la Premier League con respecto a los cedidos y sus clubes matrices, pero Pep Guardiola todavía quiere ver al nuevo héroe del Everton.

Jack Grealish no será utilizado contra el Manchester City (Imagen: Ben Roberts – Danehouse/Getty Images)

Pep Guardiola espera reunirse con Jack Grealish el sábado y admite que «sería bueno» si el cedido del Manchester City se enfrentara a su club matriz.

Grealish, de 30 años, no puede jugar contra el City porque está cedido en el Everton, donde ha estado activo. Desde que se unió a los Toffees en agosto, el creador de juego ha marcado un gol y cuatro asistencias en nueve apariciones.

Grealish anotó el gol de la victoria contra Crystal Palace la última vez cuando el equipo de David Moyes registró una espectacular victoria por 2-1. Pero Grealish no podrá continuar su forma en el Etihad.

La Premier League impide que los jugadores se enfrenten a sus clubes matrices, una regla que Guardiola consideraría cambiar si estuviera a cargo. «Está claro que está ahí. El impacto ha sido enorme desde el primer día», dijo el jefe del City sobre Grealish.

«Tuvo minutos y minutos y esto es lo que quería. Tomamos la decisión con él porque es un buen tipo, pero ha vuelto al trabajo real y juega todos los partidos».

Guardiola añadió: «Son las reglas. Si me convierto en director general o presidente de una gran institución en Inglaterra, tal vez cambie eso. Si jugara sería bueno, pero no tengo opinión».

Pep Guardiola no ha hablado con Jack Grealish desde su marcha (Imagen: Rob Newell – CameraSport vía Getty Images)

Luego se le preguntó al técnico catalán si había hablado con Grealish desde que el City aceptó el contrato de cesión por una temporada. «Aún no cuando se fue, pero no desde entonces», reveló Guardiola. «Ojalá pueda verlo mañana cuando venga al Etihad».

El técnico del Everton, David Moyes, ha expresado su decepción por la ausencia forzada de Grealish. «Jack será un fracaso para nosotros porque ha jugado muy bien», admitió Moyes. «Nos reagruparemos, nos prepararemos y nos prepararemos para partir».

Al jugador de 30 años le encanta la vida en Merseyside y espera ser convocado a Inglaterra cuando Thomas Tuchel seleccione su próximo equipo en noviembre. Más goles como el del Palace sólo ayudarán a su causa.

«Fue una gran sensación marcar el gol de la victoria, que fue mi primer gol con el club», sonrió Grealish. “Los aficionados han sido muy buenos conmigo desde que estoy aquí.

“Me encantó cada minuto, el entrenamiento y el juego, y me encanta jugar aquí, en Dickinson Hill, así que espero que esto pueda continuar.

«Me gusta hacer cosas en mi vida y si me gusta, me gusta hacerlas, por eso el fútbol es una de ellas. Me encanta jugar al fútbol y cuando lo disfruto como soy, no hay nada mejor. Despertar cada día y entrenar. Hay mucha presión, pero es el mejor trabajo para nosotros, así que cuando lo disfruto tanto, no hay mejor sensación».

