Pep Guardiola menciona cuatro opciones para el central del Manchester City y descarta dos traspasos

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, habló de sus opciones como central tras las lesiones de Rubén Dias y Josko Gvardiol

Nico González

Pep Guardiola ha dicho que el Manchester City podría tener que ser «creativo» con su defensa durante los próximos dos meses, ya que descarta dos movimientos en enero y arroja dudas sobre el futuro a largo plazo de John Stones. El central del City no ha jugado para el equipo en más de un mes y cuando solo le quedan seis meses de contrato, Guardiola dijo que no tenía idea de cuándo estaría listo el jugador de Inglaterra para volver a jugar.

Eso ha contribuido a una crisis en la zaga de los Blues, que perdieron a Josko Gvardiol y Ruben Dias por lesiones de larga duración en el empate 1-1 contra el Chelsea. Es posible que Gvardiol no vuelva a jugar esta temporada después de romperse la pierna, mientras que Dias estará descartado durante cuatro a seis semanas por una lesión en el tendón de la corva.

Guardiola sólo tiene a Nathan Aké y Abdukodir Khusanov como sus dos centrales, que sólo han jugado dos partidos como titular en la liga desde principios de octubre. Lo que es aún más preocupante, el técnico ha admitido que Aké tendrá dificultades para jugar con regularidad debido a las exigencias físicas que el juego impone a su cuerpo.

Max Alleyne, de 20 años, regresó cedido desde Watford y podría incorporarse directamente al equipo de Brighton y comenzar la Copa FA contra Exeter el sábado. Sin embargo, Guardiola descartó traer de vuelta a Manu Akanji o Vitor Reis de préstamos al Inter y Girona respectivamente, ya que planteó a Nico González como una opción potencial independientemente de lo que haga el club en la ventana de transferencia de este mes.

«Seremos creativos. Ya veremos [about] una transferencia, seremos creativos. Encontraremos algunas soluciones», dijo Guardiola. «Tenemos la Academia. Tenemos a Max, tenemos a Stephen (Mfuni). Tenemos a Nico González que puede adaptarse a esa posición.

«Tenemos varias alternativas para estos dos meses con muchos partidos, muchos partidos importantes en la Liga de Campeones y la Premier League, por supuesto. Esto sucede durante la temporada y tenemos que lidiar con ello».

Guardiola había dicho en la primera parte de su rueda de prensa que «no tenía idea» de cuándo volvería a estar disponible Stones. Cuando se le preguntó qué significaba eso para el defensa y que su contrato expirara al final de la temporada, el técnico habló sobre los problemas de lesiones que ha enfrentado el jugador.

«Lo que pasó en las dos últimas temporadas determinará la decisión al final de la temporada», lamentó. «Por el momento no sé cuándo volverá. Me gustaría saber la respuesta, pero no lo sé. No ha entrenado con nosotros.

«No ha entrenado, así que no es como ‘Estoy listo, ahora voy a jugar’. Hay algunos jugadores que pueden jugar después de una o dos sesiones de entrenamiento y los demás necesitan un poco más de tiempo. John es uno de ellos».